F1, le parole di addio di Vettel

Un 14esimo posto non è sicuramente un buon modo per concludere una storia così bella. Tra Vettel e la Ferrari è stato amore vero, nonostante le aspettative del 2014 fossero molto diverse.

Tuttavia, l’affetto che il 4 volte Campione del Mondo ha verso la scuderia di Maranello rimane immenso, come dimostrano le sue parole: “La gara non è stata certo memorabile. Quello che invece porterò con me di questa giornata sono i gesti dei ragazzi del team, dei meccanici, degli ingegneri e di tutti quelli che formano questa squadra. Penso che ci fosse tanta energia positiva oggi, l’ho percepita e la porterò nel mio cuore per sempre. Mi mancherà anche Charles, che ovviamente mi ha dato più di un grattacapo negli ultimi due anni. Siamo in due momenti molto diversi della carriera e della vita e posso dire che è un bravissimo ragazzo, nonché l’uomo giusto per il futuro. Spero possa presto disporre della vettura che si merita. In generale, mi auguro che tutti noi avremo una stagione migliore il prossimo anno. Il 2020 è stato molto difficile e stancante. Speriamo di poter mostrare tutte le nostre espressioni, di gioia, di tristezza o di rabbia, senza dover indossare la mascherina. Ora mi attende una nuova avventura, ma per il momento sono contento di tornare a casa per ricaricare un po’ le batterie”

OMNISPORT | 15-12-2020 10:14