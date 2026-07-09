La SF-26 di Charles Leclerc ha inaugurato il circuito di 5,4 chilometri che ospiterà il Gran Premio di Spagna (11-13 settembre), al suo debutto nel calendario della Formula 1, poi è toccato a Hamilton

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un lampo rosso, anzi due hanno solcato il circuito nuovo di zecca del MadRing. A battezzare la nuova pista che il prossimo 13 settembre ospiterà il Gran Premio di Spagna è stata la Ferrari SF-26 che ha avuto l’onore di essere la prima monoposto a girare, con Leclerc al mattino e con Hamilton al pomeriggio, un filming day per il tracciato madrileno.

La Ferrari ha inaugurato il MadRing

La Ferrari è diventata la prima scuderia a completare i 200 chilometri del filming day sull’asfalto del nuovo circuito MadRing che il 13 settembre ospiterà il Gran Premio di Spagna. L’attesa di vedere la SF-26 scendere in pista a Madrid era palpabile. Nonostante i 39 gradi di temperatura nella capitale, centinaia di tifosi si sono radunati intorno a Ifema e Valdebebas per cercare di immortalare con i loro cellulari e le loro macchine fotografiche un’immagine che passerà alla storia.

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Leclerc il primo, Hamilton nel pomeriggio

Leclerc è stato il primo a scendere in pista,alle 10:34. Il pilota monegasco ha preso confidenza con il circuito nuovo di zecca a bordo di una Maserati blu opaca, un’auto stradale come del resto aveva fatto Carlos Sainz qualche mese fa. Charles ha completo un paio di giri, prima di rientrare ai box al terzo giro.

La vera azione è iniziata un’ora e mezza dopo. Quando Leclerc è sceso in pista con la sua SF-26. Dopo un giro di riscaldamento a bassa velocità dietro alla Maserati, che lo stava riprendendo per i canali social della Ferrari, si è sentito il rombo della power unit di Maranello. Alle 12:10, Leclerc ha completato il primo giro di una Ferrari sul MadRing , realizzando il sogno di molti madrileni. Nel pomeriggio Charles ha passato il testimone e il volante al sette volte campione del Mondo Lewis Hamilton che ha completato il programma complessivo di 200km concessi per il filming day dalla FIA

Gomme Pirelli non da gara ma c’è un vantaggio

Tutto è stato preparato per ricreare l’esperienza più realistica possibile di un Gp di F1. E sebbene ci fosse solo una vettura in pista, la Ferrari ha occupato tre box. Trattandosi di una giornata di riprese e non di una tipica giornata di test (ufficialmente, si possono completare solo le sessioni previste dal calendario). La SF-26 ha montato pneumatici dimostrativi e girato con assetti di base.

Resta sicuramente un piccolissimo vantaggio per Leclerc ed Hamilton in vista del Gp di Spagna. Aver comunque avuto un’idea di una pista completamente che la F1 afronterà per la prima volta, soprattutto la sua curva caratteristica: la Monumental. Che lo stesso Carlos Sainz, durante la presentazione del circuito, aveva indicato come parte molto intrigante della nuova pista. Averla già affrontata potrà tornare utile.