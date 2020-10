F1, Leclerc a Imola con curiosità e fiducia

Dopo il quarto posto ottenuto a Portimao, secondo miglior risultato della stagione dopo il terzo posto ottenuto a Silverstone, Charles Leclerc è pronto per la sua prima volta sul circuito “Enzo e Dino Ferrari” di Imola dove domenica 1° novembre si correrà il Gp dell’Emilia Romagna, terza ed ultima tappa italiana del Mondiale 2020 di Formula 1.

Pur essendo al debutto sul circuito, al pari di molti colleghi, il pilota monegasco sembra già conoscere i segreti del tracciato: “Ho corso a Imola una sola volta, ai tempi della Formula Renault – ha detto il ferrarista – La pista mi piace molto e guidare qui è emozionante. Ci sono passaggi molto tecnici, specialmente alcune curve che non concedono margine d’errore. Credo che i piloti che non la conoscono ameranno Imola fin da subito”.

“In questo weekend proveremo anche il formato su due giorni anche se, ad essere onesti, abbiamo sperimentato qualcosa di simile un paio di settimane fa, quando non siamo stati in grado di uscire dai box a causa del maltempo al Gran Premio dell’Eifel – ha aggiunto Leclerc – Sarà interessante vedere come si svolgerà questo weekend così compresso”.

