Leclerc sposa Alexandra: auguri di Hamilton, Federica Masolin e Laila Hasanovic. Haters contro l'ex Charlotte Siine

La proposta di matrimonio di Leclerc alla sua Alexandra fa incetta di like e messaggi di auguri sui social, da Hamilton alla fidanzata di Sinner. Ma c'è anche chi ha riempito di insulti Charlotte Siinè, la ex di Charles

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Carletto si sposa. La notizia è piombata in una domenica qualunque, libera da gare di F1 a metà della lunga trasferta americana, nella sosta tra il Messico e il Brasile. Fiori d’arancio in vista per Leclerc e la sua amata Alexandra Saint Mieux. I rispettivi profili social dei due promessi sposi sono stati ovviamente subissati di messaggi, di cuoricini e di auguri.

Tra questi non sono mancati quelli dei colleghi di lui, da Hamilton a Sainz, di lei, modelle e influencer varie tra cui Laila Hasanovic la fidanzata di Jannik Sinner, senza dimenticare gli addetti ai lavori, vedi l’ex voce della F1 di Sky, Federica Masolin. E’ successo però anche qualcosa di deplorevole che riguarda la ex del monegasco, Charlotte Siine.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Leclerc sposa Alexandra Saint Mieux

La proposta è stata romaticissima con un tocco di originalità. Leclerc per chiedere la mano della sua Alexandra ha coinvolto Leo, il bassotto che oramai fa parte della vita dei due praticamente da sempre: «Dad wants to marry you!» («Papà vuole sposarti»), recitava la medaglietta del cucciolo, consegnata alla futura sposa. Un biscotto a forma di osso pure quello con la scritta “Mamma ha detto sì” è stata la risposta della modella e influencer che fa parte della vita del pilota della Ferrari dal 2023.

Il tutto con tante candele e un tappeto a forma di cuore di rose rosse, il richiamo alla Ferrari è immediato anche se non voluto. Charles ha messo al dito della sua amata un anello con un grande diamante centrale rotondo, circondato da pietre più piccole. Insomma tutto perfetto per il fatidico “sì”.

Instagram

Chi è Alexandra Saint Mieux

Alexandra Saint Mleux è nata il 19 giugno 2002 a Parigi. La prima uscita pubblica di Leclerc e Alexandra risale a Wimbledon 2023 lo scorso luglio, sugli spalti insieme all’amico e collega Pierre Gasly con la sua fidanzata Francisca Gomes. Laureata in storia dell’arte, fa la modella ed influencer. ha collaborazioni con diversi marchi di moda. Il suo profilo Instagram in questi due anni è aumentato vorticosamente di followers fino a superare i 3 milioni. Sempre presente al paddock in compagnia del cane Leo.

Getty

Prima di Alexandra, Leclerc ha avuto due importanti storie d’amore, con Charlotte Sine figlia del direttore generale del Societè des Bains de Mer finita ufficialmente nel dicembre 2022 dopo tre anni insieme (“Ciao a tutti, Charlotte ed io abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e rimaniamo buoni amici. Abbiamo condiviso tanti bei momenti e lei è e sarà sempre una persona molto speciale per me”, le parole di lui sui social). E prima ancora di Charlotte, Charles era stato legato per quattro anni alla napoletana Giada Gianni.

Gli auguri social: da Hamilton a Federica Masolin

La pagina dei due promessi sposi, in particolare il post condiviso dell’annuncio di matrimonio, è stato subissato di auguri. Gente comune, followers, tifosi e vip tra colleghi di lui, colleghe di lei e addetti ai lavori. L’account ufficiale della F1 ha fatto un post di auguri per Leclerc. Nulla invece da parte della Ferrari.

Congratulazioni, felicitazioni e quant’altro sono arrivate dal compagno di scuderia, Lewis Hamilton, dall’ex Ferrari e amico Carlos Sainz, la cui fidanzata Rebecca Donaldson è grande amica di Alexandra, ma anche Ocon e tanti altri. Tra gli auguri spiccano, tra gli altri, anche quello di Federica Masolin amatissimo ex volto della F1 di Sky Sport e anche Laila Hasanovic, la fidanzata di Sinner tornato numero 1 al mondo dopo la vittoria di Parigi Bercy, modella e influencer proprio come Alexandra e fino a qualche anno fa fidanzata di Mick Schumacher prima di mettersi con Jannik.

L’ex di Leclerc, Charlotte Siine assalita dagli haters

E siccome come diceva sempre Maurizio Costanzo “la mamma dei cretini è sempre incinta” succede anche il profilo della ex di Leclerc, Charlotte Siine sia stato preso d’assalto da alcuni buontemponi e perditempo, comunemente chiamati haters che hanno cominciato a scrivere commenti poco carini nei confronti della ragazza monegasca la cui colpa, se così si può dire in questo ragionamento astruso, è quella di aver lasciato Leclerc tre anni fa. Che poi alla fine della storia pare sia stato Charles ad essersi innamorato di Alexandra amica della sorella di Charlotte.

Un episodio non nuovo purtroppo, sui social in generale ma anche nel mondo dei motori. La scorsa settimana infatti il profilo della moglie di Bagnaia, Domizia Castagnini riempito di insulti da parte di alcuni haters turchi tifosi di Toprak Razgatlioglu solo perchè il marito Pecco aveva fatto i complimenti a Bulega che il giorno prima aveva avuto un incidente con il pilota turco campione Superbike nell’ultima tappa a Valencia. La gente non sta bene…