Leclerc: "Siamo lenti, incredibile" botta e risposta radio. Arthur lo sfotte ma Lambiase lo chiama Junior con Max

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi è andata in archivio col miglior tempo di Lando Norris davanti a Max Verstappen. Attaccatissimi i duellanti per il mondiale in attesa che Piastri scenda in pista nelle fp2. A fare da terzo incomodo la Ferrari di Charles Leclerc che sorprende pure lo stesso monegasco tanto da dare vita a un vivace botta e risposta nel team radio col suo ingegnere di pista Bryan Bozzi.
Prima sessione di libere che ha visto nuovamente in pista entrambi i fratelli Leclerc. Arthur che ha preso il posto di Hamilton ha pure preso in giro Charles dopo l’errore alla curva 5, Mentre a far sorridere la situazione “brothers” in generale è stato anche il siparietto, sempre via radio tra Verstappen e Lambiase.
- Leclerc non crede al suo tempo, team radio con Bozzi
- Fratelli Leclerc: Charles sbaglia, Arthur lo prende in giro
- "Leclerc junior" che risate tra Lambiase e Verstappen
Leclerc non crede al suo tempo, team radio con Bozzi
Se ci sono solo 8 millesimi tra Norris e Verstappen dopo le fp1 è altrettanto vero che alle loro spalle ad altri 8 millesimi dall’olandese si è piazzato Leclerc. Strano ma vero anche se la Ferrari ha spesso abituato al venerdì ad essere da subito competitiva. Non se ne è capacitato per Charles che sottolineando sempre la difficoltà di guida e la mancanza di grip sul finire della sessione ha dato vita a questo botta e risposta col suo ingegnere di pista Bozzi:
- Leclerc: “Siamo così lenti! Huh!”
- Bozzi: “Sì è vero (ironico, ndr) 29.7 mentre gli altri girano in 1.30”
- Leclerc: “La macchina sembra che abbia zero grip, è incredibile, davvero non capisco!”
Fratelli Leclerc: Charles sbaglia, Arthur lo prende in giro
Come lo scorso anno i fratelli Leclerc sono scesi in pista nelle fp1 di Abu Dhabi. Non ha ovviamente forzato Arthur, 16° onde evitare rischi di distruggere o compromettere il lavoro del “titolare” Lewis Hamilton. Che però si è fatto notare per un esilarante team radio quando il fratellone ha sbagliato in curva 5 finendo lungo e poi in testacoda. Arthur nel passare da quelle parti ha avuto la battuta pronta:
“Io penso che Charles abbia fatto qualche burnout per il pubblico!”
“Leclerc junior” che risate tra Lambiase e Verstappen
Sempre la presenza dei fratelli Leclerc in pista ha creato qualche problema non solo alla grafica della FIA ma anche ai team radio degli altri muretti nel dover avvertire i rispettivi piloti sulla presenza in pista delle due Ferrari. Ed allora Gianpiero Lambiase, ingegnere di pista di Verstappen nell’avvertire Max della presenza nelle vicinanze di Arthur lo ha chiamato “Leclerc junior”. La cosa ha fatto sorridere l’0landese: “Mi diverte questa cosa di chiamarlo junior”.