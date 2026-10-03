Ha fatto rumore sul web la classifica del venerdì pubblicata da Carlo Vanzini che è stato costretto a intervenire per placare gli animi. Intanto assenza a Sky, Genè convola a nozze e Vasseur gli fa gli auguri in diretta

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

I social si sa sono sempre terreno infido anche per quelle che sono a metà tra riflessioni e provocazioni. Ne sa qualcosa Carlo Vanzini che dando la stura ad alcuni suoi epiteti e/o tormentoni delle telecronache ha pubblicato una singolare classifica piloti fatta secondo i tempi delle prove libere del venerdì. Il primato di Leclerc in questo ranking particolare ha scatenato i commenti e un po’ di bufera social. Il tutto mentre a Sepang c’è un assente giustificato nel team di Sky Sport, quel Marc Genè che ha lasciato la cabina di commento per un buon motivo: l’ex pilota, gentleman driver Ferrari si sposa!

La classifica del venerdì di Vanzini: Leclerc campione

Hamilton ha strappato la prima fila del GP del Bahrain, Leclerc partirà 4° in seconda. Non male il risultato della Ferrari sperando in una domenica da leoni delle rosse. Eppure qualcuno aveva già sognato nei primi due turni di prove libere specie con Charles miglior tempo nelle fp2. Non è la prima volta che la Ferrari è stata da subito competitiva nei primissimi turni di prove libere.

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Più volte Carlo Vanzini nelle telecronache di Sky, in questa stagione, aveva clonato il termine “Ferrari campione del venerdì”. Quello che di week end in week end, di pari passo con questo andazzo delle rosse di essere veloci tra fp1 ed fp2, è diventato un piccolo tormentone (come il “Predestinato” Leclerc o “L’uomo contro la macchina” riferito a Verstappen contro le McLaren lo scorso anno).

Il telecronista della F1 è passato dalle parole ai fatti pubblicando sulla sua pagina Instagram la classifica piloti tenendo conto dei risultati delle prime sessioni di prove libere come se venissero assegnati dei punti. Il risultato? Leclerc sarebbe “campione del mondo di F1 delle libere” con 382 punti di pochissimo davanti a Russell 375, solo 3° il leader del vero mondiale, Kimi Antonelli a 363 e poi Hamilton 341.

Vanzini sulla classifica delle libere: “Era solo una riflessione

Vanzini ha messo le mani avanti già nel post parlando di “confronto senza senso ma con un fondo di riflessione”. Ma si sa, come detto in incipit, ciò che passa o arriva sui social è oramai terreno fertile per ogni tipo di critica che può diventare pesante così come il dibattito che ne scaturisce. Ecco che tra i commenti più di qualcuno ha un po’ esagerato, come purtroppo capita sempre più spesso. Ed allora è stato lo stesso Carlo Vanzini a intervenire facendosi però una bella risata, come da emoij allegate:

“Si sono subito scaldati gli animi… Calma è solo una riflessione anche su Piastri, Lando e lo stesso Antonelli… Ho specificato confronto senza senso, ma con un fondo di riflessione… Perché qualcuno è così forte al venerdì e non la domenica… O viceversa…”

Marc Genè si sposa, assente a Sepang: collegamento a Sky, auguri da Vasseur

Qualcuno lo avrà notato collegandosi saltuariamente con le varie dirette di Sky Sport del Gp del Bahrain anche se lo stesso Vanzini lo ha più volte ripetuto. C’era un assente questa settimana nel team di commentatori e opinionisti per la F1 in Italia, Marc Genè. Lo spagnolo però ha una valida giustificazione: proprio questo sabato si sposa in seconda nozze dopo la fine del primo matrimonio con Eva Sakay, dalla quale ha avuto due figli (Sienna e Patrick).

Tutta la squadra di Sky Sport ha voluto fare gli auguri all’ex pilota spagnolo realizzando un veloce collegamento mattutino, subito dopo le qualifiche. Marc a poche ore dal matrimonio ha ricevuto gli auguri dei vari Camicioli, Viky Piria, Ivan Capelli e ovviamente Roberto Chinchero, Carlo Vanzini, Matteo Bobbi e Mara Sangiorgio.

A questi va aggiunta la frase scherzosa di Fred Vasseur intervistato da Dazn Spagna. Al team principal della rossa, sorridente per il risultato di Hamilton dopo una settimana non facile di polemiche, è stato chiesto quanto fosse contento e lui prima di tutto ha detto: “Voglio fare gli auguri a Marc che si sposa oggi”. Genè, parte integrante della Ferrari nel ruolo di ambassador e gentleman driver, ha condiviso il video tra le sue storie di Instagram ed ha aggiunto: “Thanks Fred!”