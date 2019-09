F1, Leclerc come Schumacher: "Speciale". Hamilton: "E' un jet"

Quattro pole consecutive, come Michael Schumacher nel 2000. Charles Leclerc si gode il primo posto in griglia di partenza a Sochi, l'ennesima prodezza dopo Spa, Monza e Singapore. Il monegasco ha chiuso con oltre quattro decimi di vantaggio su Hamilton e Vettel: "La macchina mi ha dato sensazioni fantastiche per tutto il weekend. Non so se sia la miglior pista qui per partire in pole dato il lungo rettilineo. Ma è sicuramente il miglior posto da conquistare".

"Schumacher? E' una sensazione speciale. Ma voglio pensare al lavoro. Domani daremo tutto. Abbiamo un buon passo, siamo stati veloci dal venerdì qui e anche una buona simulazione di gara".

Vettel non è totalmente soddisfatto del suo terzo posto: "Non ho tirato fuori il massimo dalla macchina: ho avuto qualche problema nel Q1 poi è filato tutto liscio. Abbiamo una strategia diversa dalla Mercedes, ma la velocità c'è. Cercheremo di tenere il passo. Bisogna partire bene, poi ci si occupa del resto. Vedremo come andrà domani".

Lewis Hamilton le ha provate tutte per stare davanti a Leclerc: "È stata una sessione di qualifica molto difficile. I nostri avversari sono incredibili nei rettilinei. Le Ferrari sembrano dei jet, ma abbiamo comunque fatto un lavoro meraviglioso con il team. Non mi aspettavo la prima fila, sono contento di esserci riuscito".

Poi, la strategia di gara: "La strada per la curva 1 è lunga: cercherò di prendere la scia di Charles e provare a superarlo, se fosse possibile".

Così invece il team principal della Ferrari Mattia Binotto: "Credo che Charles abbia fatto un bel giro, ha fatto qualche piccolo errore sennò il tempo poteva essere ancora migliore. Peccato per la prima fila mancata di Vettel, ma meglio partire terzi che settimi. Sono comunque ottimi risultati. È un ragazzo incredibile, ha appreso tutto molto velocemente. Sa sfruttare al meglio macchina e gomme. Credo che stia migliorando sempre di più gara dopo gara. La differenza attuale con Vettel? La giovane età. Sarei curioso di mettere Seb in macchina 10 anni fa a sfidare Charles. Sarebbe un bel confronto".

"Abbiamo migliorato il carico verticale, bilanciando meglio il davanti al dietro. Avendo più carico si scivola meno e le gomme si usurano poco. Certo, perdiamo ancora qualcosina sulle curve, ma ora la perdita è poca a dimostrazione che la macchina è cresciuta. Ora ce la lottiamo con la Mercedes e loro lo hanno capito".

