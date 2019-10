F1, Leclerc contro Vettel: per Prost la Ferrari sbaglia tutto

Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Alain Prost ha avvisato la Ferrari in una intervista a F1i.com: il Cavallino Rampante deve gestire la rivalità interna tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc, o pagherà caro le conseguenze nel prossimo Mondiale. L’ex pilota francese, anche lui protagonista in passato di uno scontro interno con Ayrton Senna alla McLaren, non usa giri di parole per descrivere la situazione nel team di Maranello.

“E’ una situazione complicata da gestire. Con la sua esperienza, Vettel è stato considerato il numero 1 nella squadra, e penso quindi che sarà molto difficile da gestire il prossimo anno. Penso che la Ferrari sarà forte nel 2020, e dovrà per forza di cose decidere come affrontare la lotta tra Charles e Sebastian”.

Secondo Prost la Ferrari non potrà più comportarsi come questa stagione: “Se la macchina sarà buona ed entrambi combatteranno per il titolo, questa lotta interna potrebbe regalarlo alla Mercedes un’altra volta…”.

Il campione transalpino poi tesse le lodi di Charles Leclerc, che alla prima stagione in Ferrari ha mostrato una maturità impressionante per la sua età: “E’ già una stella, si è adattato molto rapidamente allo stato di quasi n.1 in una squadra come la Ferrari che in passato non aveva mai preso un pilota così giovane“.

“È la prima volta per loro. Resistere a una pressione del genere non è così banale, anche se a volte ci sono delle difficoltà come è naturale. Ma ha una maturità abbastanza impressionante”.

Dopo la pausa, Leclerc ha conquistato 5 pole position e tre vittorie, e ora in classifica generale è al terzo posto con 11 punti di vantaggio su Vettel. Finisse l’anno davanti, sarebbe molto complicato per il tedesco reclamare il suo status di prima guida nella prossima stagione.

SPORTAL.IT | 25-10-2019 13:10