Quanto prenderà Leclerc dopo il rinnovo con la Ferrari, il monte ingaggi di Maranello e come cambiano gli asset del mercato piloti, sia di Maranello che del resto della F1: i destini di Hamilton, Verstappen, Antonelli e Bearman

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La Ferrari e Leclerc un binomio indissolubile. L’annunciato rinnovo o meglio estensione del contratto del ferrarista a ridosso del Gran Premio di casa a Monaco ha degli effetti immediati sul mercato piloti, della Ferrari e non solo. Charles poteva essere uno dei pezzi pregiati avendo una clausola che lo poteva liberare dalla rossa in caso di scarsa competitività.

A questo punto cambia tutto per non cambiare niente, da capire cosa succederà con Lewis Hamilton ma anche con Oliver Bearman pilota del Cavallino Rampante e poi Max Verstappen e George Russell e tanti altri con una sola certezza: Kimi Antonelli resterà in Mercedes… magari col numero 1.

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Leclerc, una scelta di cuore rosso Ferrari

Il rinnovo di Leclerc: cifre e dettagli, quanto prenderà

Come cambia il mercato piloti Ferrari: Hamilton e Bearman

Antonelli non si muove: il mercato piloti in F1

Vestappen "ingabbiato" in Red Bull

Leclerc, una scelta di cuore rosso Ferrari

Non era scontato e non lo è stato, da tutti i punti di vista. Leclerc e la Ferrari si sono detti “per sempre sì” citando il tormento di Sal Da Vinci e lo hanno fatto nel modo più romantico possibile, a ridosso del Gran Premio di Monaco, la corsa di casa di Charles.

Una scelta di cuore per il pilota monegasco che oramai si è legato indissolubilmente al Cavallino Rampante, ne è testimonial e uomo simbolo. Cresciuto a Maranello cu ha sempre messo la faccia, il piede destro, le mani sul volante. Nella buona, poche volte purtroppo, e nella cattiva sorte, la maggior parte delle stagioni.

Il talento di Charles è cristallino, paragonabile solo a quello dei campionissimi, Verstappen o Hamilton,il suo attaccamento ai colori Ferrari è paragonabile a quello dei grandi del passato, da Gilles Villeneuve a Michael Schumacher passando per Jean Alesi di cui purtroppo ha spesso condiviso la sfortuna nella sua avventura decennale oramai con il rosso cucito addosso.

Leclerc in Ferrari ha ottenuto “solo” 8 vittorie, 27 pole position e 52 podi nelle 155 gare disputate sinora. Davvero troppo poco. Ed ecco perchè qualcuno gli ha spesso suggerito di provare a cambiare aria, di cercare altrove quella gloria che forse Maranello non riuscirà mai a dargli avendo attraversato già tre cambi di regolamento. Forse anche lui ci ha pensato ma poi il cuore ha preso il sopravvento. E allora sì, sarà per sempre sì…

Il rinnovo di Leclerc: cifre e dettagli, quanto prenderà

Una scelta di cuore ma anche economica. Ci sono 50 milioni di buoni motivi per far sì che Leclerc resti a vita in Ferrari. Charles è riuscito a strappare un rinnovo al rialzo, passando dai 36 milioni del precedente oramai contratto ai 50. Il Cavallino Rampante in fatto di piloti non bada oramai a spese, diventando il primo team della storia della F1 a superare il tetto di 100 milioni a stagione per gli ingaggi dei due piloti considerando che lo stipendio di Lewis Hamilton si aggira intorno ai 60 milioni. Leclerc dal canto suo diventa il terzo pilota più pagato della F1 dietro Max Verstappen (70 milioni) e appunto l’inglese 7 volte campione del mondo.

Come cambia il mercato piloti Ferrari: Hamilton e Bearman

Il rinnovo di Leclerc cambia le strategie di mercato piloti della Ferrari. Con entrambi i piloti in stand by fino a qualche settimana fa c’erano mille rumors sulle possibili strategie del Cavallino Rampante. Da una parte il sogno di portare Max Verstappen a Maranello, dall’altra parte Oliver Bearman in rampa di lancio dopo i due anni di apprendistato in Haas voglioso di ripercorrere il percorso di Leclerc.

Ed invece sembra proprio che la lineup della Ferrari la prossima stagione sarà la stessa delle ultime due, Hamilton e Leclerc. L’inglese ha fatto capire in Canada di voler correre ancora a lungo ed ha dalla sua parte la possibilità di estendere il contratto con la rossa ancora per un anno, forse due (2028). In ottica Ferrari si era parlato anche di Piastri o Norris in caso di divorzio dalla McLaren o di Russell se avesse dovuto cambiare aria dopo un’eventuale batosta in Mercedes contro Antonelli.

Antonelli non si muove: il mercato piloti in F1

Nel ultimi anni la F1 ha preso la bella/cattiva abitudine sui contratti dei piloti di non rendere pubblici durata e clausole rescissorie. Oltre alla Ferrari, pare che la McLaren ha Norris e Piastri sotto contratto almeno fino al 2027. Delle restanti squadre, solo Gasly (2028 con Alpine) ha un contratto a lungo termine. Chi sicuramente non si muoverà il prossimo anno è Kimi Antonelli dalla Mercedes che, al di là delle rivelazioni di Rosberg, non ha motivo di lasciare andare il talento bolognese che è in testa al Campionato del Mondo con quattro vittorie consecutive.

Vestappen “ingabbiato” in Red Bull

C’è poi il caso di George Russell: oramai veterano in Mercedes doveva essere in rampa di lancio quest’anno per il titolo ed invece sta patendo il confronto col giovane Antonelli al 2° anno in F1 che lo sta sverniciando. Non è escluso che l’inglese possa voler cambiare aria ma per andare dove? Non ci sono sedili appetibili di top team ora che la Ferrari è “piena”.

C’è poi la presenza di Verstappen sul mercato. Max potrebbe essere il vero protagonista delle trattative perché sebbene il suo contratto originale con la Red Bull scada nel 2028, ci sono vie d’uscita al termine di questa stagione. Se la RB22 non dovesse essere soddisfacente o se l’olandese ricevesse offerte da un altro top team, si scatenerebbe una telenovela.

Nel frattempo, il team di Milton Keynes è stato ristrutturato per dare a Max e a suo padre carta bianca, e l’azienda di energy drink ora approva e supporta tutte le incursioni del quattro volte campione del mondo al di fuori della F1, come la sua partecipazione alla 24 Ore del Nürburgring. Chiunque voglia ingaggiare il miglior pilota dovrà fare questo tipo di concessioni, oltre al suo stipendio.