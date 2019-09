F1: Leclerc gode, Vettel di nuovo battuto. Hamilton stupito

Charles Leclerc si gode la terza pole consecutiva ottenuta a Singapore. Il pilota monegasco, che partirà dal primo posto in griglia di partenza per la quinta volta in questo Mondiale, gioisce per il suo tempo di 1’36”217 che gli ha permesso di chiudere davanti a Lewis Hamilton: "Ho commesso qualche errore e mi sono visto contro il muro almeno due o tre volte. Ma la macchina era grandiosa. Sono davvero contento. È stato un bel giro ma ci sono stati alcuni momenti in cui pensavo di avere perso la macchina. Alla fine ce l’ho fatta, il team ha fatto un lavoro stupendo".

Il ferrarista è soddisfatto anche per le novità tecniche nella sua monoposto: "Abbiamo portato dei pezzi nuovi che hanno lavorato nel modo giusto. È stato un venerdì duro ma ho lavorato sodo e il lavoro ha pagato".

Il pilota del Principato ha di nuovo battuto il compagno di scuderia Sebastian Vettel, che però ha dato segni di ripresa con un incoraggiante terzo posto: "L’ultimo tentativo dovera riuscirmi meglio. Avevo perso già nel primo settore, non sono riuscito a mettere insieme il giro. Ieri il passo gara era peggiore però oggi siamo riusciti a estrarre molto più potenziale. Sicuramente domani sarà molto diverso da oggi. Abbiamo una bella macchina, vedremo come si comporterà sul passo gara".

Chi non si aspettava affatto le performance della Ferrari è Lewis Hamilton, che confessa: "Non so dove le Ferrari abbiano trovato questo passo, sulla carta non era una delle loro piste, ma Charles ha fatto un grande giro. Ho dato tutto quello che avevo, ho anche sfiorato il muro un paio di volte, ma sono contento di essere in mezzo tra le due Ferrari, penso che domani potremo essere aggressivi e speriamo di dividerli. Sarà sicuramente una bella battaglia. A Maranello hanno fatto un grandissimo lavoro, sono contento che i margini siano molto ridotti. Oggi la giornata non è stata grandiosa, ho faticato un po'. Il primo tentativo nel Q3 è stato così così ma nel secondo ho recuperato".

