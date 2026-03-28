Antonelli pensa già alla gara, euforia contenuta dopo la pole a Suzuka, che rabbia per Leclerc e Verstappen che si sfogano nei rispettivi team radio mentre Hamilton resta in silenzio per la delusione

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Due pole position in 14 giorni è tanta roba per Andrea Kimi Antonelli. Continua il magic moment del pilota 19enne che batte ancora una volta Russell sul giro secco e gongola in radio con Peter Bonnington con l’obiettivo di completare domani l’opera come due settimane fa a Shanghai. Alle sue spalle tutti o quasi hanno un motivo per essere delusi, vedi Hamilton silente dopo il 6° posto in qualifica ma anche un po’ arrabbiati come Leclerc che queste qualifiche con queste nuove monoposto proprio non riesce a digerirle, indigesta come la Red Bull per Verstappen che non fa niente per nasconderlo a Lambiase nel suo team radio.

La gioia di Antonelli: “Let’s go!”

Oramai stabilmente con i grandi. Anzi davanti a tutti. Kimi Antonelli non smette di stupire e a due settimane dalla Cina concede il bis a Suzuka conquistando una pole position stratosferica per la facilità con cui è arrivata e il distacco rifilato a Russell con la stessa sua Mercedes. Gioia perl contenuta per lui nel team radio con Peter Bonnigton, visto che la gara e domani e Andrea ragiona da grande:

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“E andiamo! Sono felice, ottime qualifiche!”

Kimi continua a riscrivere record soprattutto per la F1 made in Italy: dopo aver rinverdito i fasti di Fisichella e Trulli, gli ultimi italians da prima fila, Antonelli ha firmato la sua seconda pole consecutive cosa che non succedeva dai tempi di Riccardo Patrese. Inoltre solo Hamilton nel 2007 ha registrato le prime due pole in carriera nell’arco di una settimana (Canada-Usa).

Rabbia Leclerc: “Queste qualifiche sono una barzelletta”

Come detto, alle spalle di Antonelli tutti o quasi hanno una ragione per non essere felicissimi. A cominciare da Russell ancora battuto. Nonostante sia stato l’unico a migliorare con il secondo tentativo agguantando la seconda fila, Charles Leclerc, appena tagliato il traguardo ha ribadito la sua scarsa sintonia con le qualifiche e con la gestione dell’energia nel giro secco, nonostante la leggera modifica da parte della FIA proprio qui a Suzuka.

Il monegasco ha sottolineato tutto il suo disappunto nel team radio con il suo ingegnere di pista Bryan Bozzi: “Onestamente, non sopporto queste qualifiche. Sono una vera barzelletta. Sono più veloce in curva, accelero prima e perdo tutto sui rettilinei”.

Hamilton deluso resta in silenzio

Il podio di Shanghai aveva ringalluzzito Lewis Hamilton che aveva anche parlato di vittoria all’orizzonte, la prima con la Ferrari. Ed invece per ora Suzuka sta ridimensionando, non solo la Ferrari battuta anche dalle McLaren in qualifica (Pistri 3° davanti a Leclerc, Norris 5° davanti a Lewis) ma il 7 volte campione del mondo è finito praticamente ultimo tra i tre top team.

Sesto e deluso Hamilton ha espresso a modo suo la sua frustrazione, come già aveva fatto ieri nelle fp2, ma stavolta senza proferire parola con il suo ingegnere di pista ad interim, Carlo Santi:

Hamilton ; “Altri hanno migliorato?”

; “Altri hanno migliorato?” Santi : “Nessuno” [a dire il vero Leclerc sì ma non lo dice]

: “Nessuno” [a dire il vero Leclerc sì ma non lo dice] Santi : “Siamo a un decimo da Charles e a otto decimi da Antonelli, che è P1. P2 è Russell, P3 Piastri, Charles 4° e Norris 5°. Hai fatto lo stesso primo settore di Antonelli, 7 decimi nel secondo settore e 2 decimi nell’ultimo settore.”

: “Siamo a un decimo da Charles e a otto decimi da Antonelli, che è P1. P2 è Russell, P3 Piastri, Charles 4° e Norris 5°. Hai fatto lo stesso primo settore di Antonelli, 7 decimi nel secondo settore e 2 decimi nell’ultimo settore.” Hamilton resta in silenzio

Verstappen inviperito, la Red Bull non va

Eliminato, di nuovo. Max Verstappen fa i conti, in rosso, con i nuovi regolamenti e con una Red Bull non proprio in modalità astronave, anzi. A dire il vero l’olandese sta soffrendo oltremodo queste nuove monoposto. Lo testimonia il fatto che al di là dell’eliminazione prematura in Q2, il 4 volte campione del mondo sia stato più lento di Hadjar che comunque l’ha messa in Q3 conquistando l’8° posto in griglia ma soprattutto ha ricevuto lo smacco di essere stato fatto fuori dalla Racing Bulls del rookie Lindblad.

“C’è qualcosa di sbagliato nella macchina, amico. È completamente inguidabile in queste qualifiche”.

Queste sono state le parole di Max nel team radio con Giampiero Lambiase al muretto Red Bull. Parole poi sottoscritte in mix zone coi giornalisti, quelli con cui Verstappen ancora parla visto quanto successo giovedì.