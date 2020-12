F1, Leclerc: "Ho dato tutto quello che avevo"

Charles Leclerc partirà dal quarto posto in griglia di partenza a Sakhir: “Giro perfetto? Da pilota non si dice mai. Ma ho fatto tutto quello che volevo in questa tornata e sono contentissimo. Ieri, poi, non abbiamo fatto le PL2. Venerdì le PL1 non sono andate molto bene, volevo ancora migliorare la mia guida, stesso discorso per quanto riguarda le PL3”.

“Io ho un quaderno nel quale mi scrivo tutti i punti in cui voglio migliorare e, viste queste qualifiche, posso essere soddisfatto in ognuno di questi aspetti: in questo giro ho messo tutto quel che avevo. Partiamo quarti, non ci avrei assolutamente scommesso”.

“Sebastian aveva provato un assetto con meno carico nelle libere di venerdì ma non era molto sicuro nelle PL2. Nelle PL3 l’ho provato io ma onestamente c’è veramente poca differenza, non mi sono trovato né meglio né peggio. Ho solo guidato meglio. Per la gara è sicuramente la scelta buona però. Per quanto riguarda domani, rimaniamo con i piedi per terra. Quando partiamo così avanti c’è tanta speranza, anche da parte mia”.

OMNISPORT | 05-12-2020 19:46