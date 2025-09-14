Leclerc a Lecce, è polemica tra privacy e imbarazzo: il gesto di Charles a placare i cori, il web si indigna

Cori e accoglienza da stadio per Leclerc a Lecce per il matrimonio del fratello, Charles imbarazzato chiede silenzio sul sagrato della chiesa e sul web è polemica per la privacy violata

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Nell’era dei social e del tutti sanno tutto anche una festa, un matrimonio può diventare oggetto di polemica. Come quella che si è scatenata in rete a margine del matrimonio di Lorenzo Tolotta Leclerc, fratello del pilota della Ferrari. La presenza di Charles a Lecce, location delle nozze per via dell’origine salentina della sposa Charlotte Di Pietro, è stata preceduta da un tam tam mediatico che ha portato diversi curiosi sul sagrato della basilica di Santa Croce. L’ovazione e i cori per il ferrarista che è dovuto intervenire per calmare la folla non sono stati visti di buon occhio dai puristi della sacralità del matrimonio.

Leclerc a Lecce per le nozze del fratello

Charles Leclerc ha partecipato a Lecce al matrimonio del fratello Lorenzo Tolotta Leclerc, private banker di 36 anni, con Charlotte Di Pietro, 27enne dentista dalle origini salentine. Il rito religioso è stato officiato da Don Mauro Carlino nella Basilica di Santa Croce dinanzi a 150 gli invitati. I due si erano già sposati lo scorso giugno con rito civile a Monaco. Col pilota della Ferrari presente ovviamente tutta la famiglia a cominciare dalla fidanzata Alexandra Saint Mleux Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è Lorenzo Tolotta Leclerc, passato da pilota

Lorenzo Tolotta-Leclerc è il fratello più grande di Charles e Arthur. E’ figlio di una precedente relazione della mamma di Charles prima che si unisse a Hervè il padre del pilota della Ferrari purtroppo morto in seguito a una grave malattia diversi anni fa. Anche Lorenzo, come i due fratelli più piccoli ha la passione per le corse, è stato pilota in giovane ma ha appeso la tuta e il casco al chiodo per dedicarsi al lavoro e a 36 anni, è uno stimato private banker monegasco.

Lei, Charlotte Di Pietro, 27 anni, dentista dal sangue pugliese per metà; l’altra metà, da parte di madre, è belga. Suo padre è Marcello Di Pietro, alto funzionario della Banca Centrale Europea. Suo nonno, invece, è il notaio leccese Luca Di Pietro.

Leclerc placa i cori e sul web i fan insorgono

Inutile dire che la presenza di un pilota della Ferrari in città ha destato l’interesse di ferraristi e curiosi. Ecco che il sagrato della Basilica di Santa Croce in pieno centro storico a Lecce si è velocemente gremito. All’arrivo di Leclerc, accompagnato dalla sempre stupenda fidanzata Alexandra, è partita l’ovazione e diversi cori che inneggiavano il monegasco che oramai da 7 anni guida la rossa.

Un po’ imbarazzato e con un sorriso di circostanza, Leclerc ad un certo punto si vede costretto a placare la folla, chiedendo un po’ di silenzio dal momento che il protagonista non era lui bensì il fratello. La risposta del pubblico è stata parziale ma di sicuro i cori per un po’ si sono chetati.

La cosa ha destato qualche critica e polemica sul web. In particolare una pagina X dedicata al pilota della Ferrari, ha accompagnato il video con una reprimenda verso quei media italiani che aveva diffuso la notizia, soprattutto a livello locale del matrimonio del fratello di Charles con la probabile, sicura, presenza del ferrarista: