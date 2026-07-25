Sono diventate virali le immagini di Leo, il cane bassotto di Leclerc che lascia un ricordino davanti al motorhome della Red Bull che per tutta risposta evoca Toto Wolff, Michael Masi e Abu Dhabi 2021. Alexandra è incinta?

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Una penalità per Leclerc? Forse. No, non stiamo parlando della questione del contatto con Piastri in Belgio giudicata postuma dalla FIA come sanzionabile ma passata in prescrizione. C’è qualcosa di ben più grave che ha combinato il pilota della Ferrari e che sarebbe punibile almeno per responsabilità oggettiva. L’increscioso episodio è accaduta nel paddock dell’Hungaroring dove il cane del monegasco, Leo ha lasciato un ricordino davanti al Motorhome della Red Bull che ha incassato il colpo e risposto per le rime sui social con una “colta” citazione di Toto Wolff.

Leo, il cane di Leclerc lascia un ricordino alla Red Bull

C’era un tempo in cui Red Bull e Ferrari si sfidavano sui social a colpi di stickers che piloti, ingegneri e team principal si attaccavano addosso l’un, l’altro, tutto documentato sui socia. L’affronto che il Cavallino Rampante ha fatto a quello di Milton Keys è ben più grave. E non c’entrano power unit, deployment, degrado gomme e carico delle ali. Dimenticate tutto questo.

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Tutta colpa di Leclerc, o meglio (oppure peggio a seconda dei punti di vista) del suo cane Leo. Che l’ha fatta, nel vero senso della parola davanti al Motorhome della Red Bull. Peccato che il ricordino lasciato dal bassotto del pilota Ferrari sia avvenuto in pieno giorno, sotto gli occhi di tutti, a cominciare da quelli divertiti e un po’ imbarazzati di Charles e di sua moglie Alexandra che lo portava al guinzaglio nel paddock dell’Hungaroring.

La risposta Red Bull cita Toto Wolff ad Abu Dhabi 2021

Insomma quando scappa, scappa. Le foto di Leo che fa i suoi bisognini davanti all’hospitality Red Bull hanno fatto il giro del mondo diventando virali. E allora la RB non ha mancato di far sentire la propria voce, in maniera simpatica. La scuderia inglese sulla piattaforma Threads ha usato le parole dette da Toto Wolff nel famoso team radio di Abu Dhabi 2021 quando Michael Masi decise la ripartenza all’ultimo giro consentendo a Verstappen di superare Hamilton e vincere quel mondiale, parole ovviamente adattate per l’occasione in: “No, Leo, this is so not right!” che tradotto significa: “Leo, questo non è giusto!”.

Le sospette rotondità di Alexandra: baby Leclerc in arrivo?

Altra questione scoppiata per l’ennesima volta sui social riguarda la presunta gravidanza di Alexandra Leclerc. Alcune immagini della moglie di Charles a spasso per il paddock dell’Hungaroring proprio in compagnia di Leo sembrano evidenziare alcune dolci rotondità della pancia, espressione che ultimamente non pare molto politically correct ma che rende al tempo stesso l’idea.

La voce che Alexandra possa essere incinta e che lei e Charles sposi da meno di un anno, possano diventare presto genitori ha di nuovo preso piede. In attesa di conferme da parte dei diretti interessati, Leclerc potrebbe iniziare con una pole e una vittoria in Ungheria, per fare e farsi un regalo.