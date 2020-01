F1: Leclerc manda un avvertimento a Vettel

Durante un'intervista concessa a Autosport International, Charles Leclerc ha voluto mandare un avvertimento a Sebastian Vettel: "Spero nel 2020 di poter vincere il titolo, ma sono felice di aspettare fino al 2021 se poi lo vincerò di sicuro".

"Il 2020 sarà un anno molto importante in cui i team investiranno molto, perché il limite di budget arriverà a partire dal 2021, l’obiettivo è sempre quello di puntare il più alto possibile, così che, nel caso in cui non riesca ad arrivarci, ci posso arrivare sotto solo di poco".

"Fondamentalmente l'obiettivo sarà diventare campione del mondo, il che è molto, molto ottimista. Ma io continuerò sempre a mirare molto in alto. Proverò a dare tutto per cercare di vincere. Alla fine sto guidando, a mio avviso, per la squadra migliore e voglio solo dare loro ciò che meritano, quindi spetta a me fare il lavoro in pista" ha concluso Leclerc.

Recentemente Binotto, team principal della Ferrari, ha parlato del rapporto tra il monegasco e Vettel, rassicurando i tifosi: "Sono molto contento di come è cresciuto lo spirito di squadra. Siamo molto uniti, compatti, piloti inclusi, malgrado quello che da qualche parte è stato insinuato. Il martedì successivo all'incidente nel GP del Brasile, mi squilla il telefono e vedo sullo schermo i nomi di Seb e Charles, insieme. Si erano sentiti tra loro, si erano chiariti e mi chiamavano insieme per una call a tre, un gesto tutt'altro che banale a dimostrazione di uno spirito di coesione notevole. E comunque, sempre riguardo al Brasile, un episodio così è meglio che sia capitato adesso: ci aiuta a chiarirci meglio in vista dell'anno prossimo".

Ancora non è chiaro su chi sarà la prima guida della Ferrari nella prossima stagione: "E' giusto che Leclerc e Vettel siano alla pari, ma dopo cinque Gran Premi il Cavallino dovrà decidere su chi scommettere", sono le parole di Flavio Briatore ad Autosprint sulla questione.

