F1, Leclerc manda un messaggio alla Ferrari sulla prima guida

A pochi giorni dal Gran Premio del Messico, Charles Leclerc in un'intervista a Motorsport pensa già al 2020: partito come "apprendista" alla Ferrari, nella prossima stagione punta a essere la prima guida, o almeno ad avere le stesse opportunità del compagno di scuderia Sebastian Vettel.

"Avremo pari opportunità nel prossimo Mondiale? Non lo so, non sono ovviamente io a prendere queste decisioni, ma una cosa è certa: credo di aver lavorato abbastanza bene, sono cresciuto e credo di aver migliorato molto il mio rendimento. Mi sono ambientato bene, credo di essere stato veloce in diverse gare dimostrando le mie qualità, e ora lascio a Mattia e al management la decisione…".

In Messico, come a Sochi, la partenza sarà cruciale: "C’è molta strada da percorrere dal via alla prima curva, un po' come a Sochi! Non so se la pole sia la posizione migliore al via, ma faremo comunque tutto il possibile per conquistarla".

In Russia proprio la partenza creò malumori interni. "Serviranno accordi con Sebastian Vettel prima della gara? Non lo so, per prima cosa dobbiamo assicurarci entrambi una buona posizione in qualifica, poi vedremo come andrà. Ma al momento non ne abbiamo parlato, poi se il team lo chiederà, ci comporteremo come concordato".

Sui famigerati team radio e gli ordini di scuderia: "Ho imparato molto quest'anno. Correre per la Ferrari vuol dire essere costantemente sotto i riflettori, quindi tutto ciò che fai viene analizzato ed eventualmente criticato, se poi vai bene hai molto consenso, ed ho assaporato anche questo aspetto. Ma ci sono stati dei giorni difficili, come a Singapore e Sochi in cui abbiamo avuto degli aspetti problematici da affrontare. Da parte mia continuo a imparare, ed è quello che farò per il resto della stagione e per il resto, credo, della mia carriera".

La speranza nel 2020 è di competere più da vicino con le Mercedes: "Siamo migliorati, stiamo lavorando molto bene. Per sapere come andrà nel 2020 è troppo presto, avremo ovviamente una monoposto nuova, quindi dovremo aspettare e vedere, ma penso che la dinamica della squadra sia molto buona al momento. Abbiamo fatto ottimi progressi durante la stagione, ed è sempre un segnale positivo ed incoraggiante, perché vuol dire che manterremo ciò che di buono è stato fatto quest’anno. Sono fiducioso sulla possibilità di colmare il divario, ma ovviamente bisogna anche puntare a qualcosa in più".

