Leclerc risponde alle voci di addio: "Sogno Le Mans", gesto paterno di Piero Ferrari e Verstappen gioca a iRacing

Alla cerimonia FIA Awards 2025 il gesto di Piero Ferrari nei confronti di Leclerc che rinsalda i rapporti con Maranello, Charles pensa pure a Le Mans mentre Max dà forfait e gioca al simulatore

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Lustrini, paillettes e smoking. Il Gran Gala della FIA di fine anno è andato in archivio portando con se la classica prosopopea tipica di queste occasioni in cui si è tutti amici tra sorrisi di circostanza soprattutto perchè alla fin fine si tratta di una premiazione e quindi giù tuti felici e contenti. Anche Charles Leclerc che poco ha da festeggiare al termine del 2025 ma che ha ricevuto un gesto di grande dolcezza da parte di un commosso Piero Ferrari che l’ha chiamato sul palco dove è stato premiato nel nome del Drake Enzo per la storia e l’innovazione del Cavallino Rampante nel mondo delle corse.

Quelle cose, con la macchina rossa che Charles ama. E che potrebbe continuare anche in duplice veste, magari anche a Le Mans zittendo quelle voci che lo vogliono già sul piede di partenza nel 2027. E visto che gli assenti hanno sempre ragione che dire di Max Verstappen che marca visita alla premiazione del vicecampione del mondo salvo poi essere beccato “attivo” al Sim Racing. Lui sì, vero anticonformista se ce n’è uno.

Piero Ferrari premiato e commosso, il gesto parterno con Leclerc

Nonostante una stagione di F1 deludente, al limite disastrosa, viste le aspettative date soprattutto dall’arrivo di Lewis Hamilton, la Ferrari è salita sul palco del Gran Gala FIA a Tashkent in Uzbekistan. E lo ha fatto con Piero Ferrari che ha ricevuto il Premio Innovazione dedicato alla memoria di suo padre, Enzo Ferrari. L’ennesimo riconoscemento alla storia, al genio del Drake per aver creato il marchio più famoso al mondo.

Ed è proprio sul palco della premiazione, accanto al neo rieletto presidente FIA, Ben Sulayem, che l’80enne Piero Ferrari, visibilmente emozionato e un po’ commosso, ha voluto chiamare accanto a se Charles Leclerc. Un gesto importante, chissà quanto previsto dal rigido canovaccio della serata, che però serve a rinsaldare ancora una volta l’amore di Leclerc per la Ferrari e viceversa.

Pazza idea Le Mas per Leclerc

L’abbraccio tra Piero Ferrari e Leclerc sul palco del Gala FIA serve a ridimensionare, almeno per il momento, le voci che vogliono il pilota monegasco intento a guardarsi attorno, soprattutto dopo le prime gare del prossimo anno, se la nuova monoposto di Maranello coi nuovi regolamenti non fosse abbastanza competitiva e quindi cominciare a pensare di portare il suo talento altro, magari a malincuore.

E proprio rispondendo a una precisa domanda, nell’anno in cui la Ferrari ha vinto per la terza volta a Le Mans e trionfato nel campionato mondiale Endurance, che Leclerc ha parlato della possibilità di correre la storica 24 ore: “Partecipare a Le Mans è un’idea che mi affascina, ma solo se potessi prepararmi al massimo conciliandola con la Formula 1. La storia della Ferrari nel motorsport è immensa e farne parte è un onore: ora spetta a noi dimostrare di esserne degni, come sta facendo il team nel WEC”.

Il solito Max: marca visita ma gioca al simulatore

Verstappen non era presente al Gala di fine stagione FIA in Uzbekistan, ufficialmente, a causa di un’influenza. Il quattro volte campione del mondo di F1 che avrebbe dovuto recarsi a Tashkent, per ritirare il trofeo del secondo classificato nel campionato di F1 è “comparso” tramite un video messaggio in cui ha rinnovato i complimenti a Norris per la vittoria del primo titolo.

Come riportato dalla pagina MemasGP, quel mattacchione di Max nelle ore in cui si svolgeva la cerimonia a Tashkent, si è messo a giocare con l’iRacing. Galeotto è stato il suo profilo attivo. Del resto non è la prima volta che l’olandese preferisce il simulatore e/o la famiglia agli impegni pubblici. Quest’anno infatti aveva già saltato tutti gli eventi ufficiali di presentazione del film sulla F1 con Brad Pitt, anche la visione privata per i soli piloti prima del GP di Monaco, anche quella volta per restare a casa con la compagna Kelly Piquet, la figlia piccola ma anche giocando al simulatore.