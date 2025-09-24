F1, Leclerc in Mercerdes: contatto, la rivelazione spaventa la Ferrari. Horner vuole tornare e compra un team

Ferrari, la crisi rischia di far perdere Leclerc. Il manager di Verstappen rivela contatti in passato con Toto Wolff e Mercedes. Intanto Christian Horner ha fretta di tornare e potrebbe comprare un team, ma quale?

C’è un mercato piloti in F1 aperto tutto l’anno. Un po’ come quello del calcio. Quando le cose vanno male poi tutto si amplifica. E’ stato così per le voci di Verstappen via dalla Red Bull ed è così per il matrimonio tra Leclerc e la Ferrari. Due situazioni con delle similitudini che sono state associate dal manager dell’olandese, Vermeulen su presunti contatti con altre scuderie, vedi Mercedes. Intanto c’è chi, fuori dal circus prepara il ritorno. In grande stile pare per Christian Horner che starebbe pensando seriamente di rientrare in Formula 1 ma dalla porta principale, addirittura come proprietario di un team.

Toto Wolff ha chiamato Leclerc, la stoccata

Il momento non è dei migliori per la Ferrari e Leclerc (protagonista di un singolare episodio). Anche a Baku la rossa è andata in crisi su quella che sulla carta poteva essere una pista favorevole e tale era stata indicata dallo stesso Charles. E’ finita come a Monza, anzi peggio. Qualche proclamo, alcuni temponi al venerdì e poi la delusione tra qualifica e gara. Non è la prima e non sarà l’ultima volta. Nella speranza che il 2026 sia l’ennesimo anno buono il futuro di Leclerc con la Ferrari resta un argomento dibattuto.

Nonostante il pilota giuri amore incondizionato alla causa Ferrari si è parlato in passato di un forte interesse di Mercedes per il monegasco. A confermarlo, indirettamente, è stato Raymund Vermeulen, manager di Verstappen, al De Telegraaf. Parlando delle ipotesi circolate di un addio di Max alla Red Bull l’agente ha detto: “In Formula 1 tutti chiamano tutti. Pensate che Wolff non chiami Leclerc? A tutti interessa avere i piloti migliori”

Charles via dalla Ferrari

Per vincere domani è uno dei film della saga di Karate Kid. Concetto che ben si adatta alle aspirazioni di un Leclerc che resta al momento uno dei piloti più forti della sua generazione ma che finora a parte la prima metà del 2022 non ha mai avuto con la Ferrari una vera chance di lottare per il titolo. Una pecca che rischia di sprecare il suo enorme talento.

Discorso che sta molto a cuore, tra gli altri, a Giorgio Terruzzi. Anche nell’ultima puntata del suo podcast, il giornalista e scrittore nella più ampia analisi della crisi Ferrari, è tornato sull’argomento: “Lui è innamorato della Ferrari ed è ammirabile. Ma quando io penso a Leclerc altrove lo dico per il suo bene, non per polemica. Quando un matrimonio non funziona, come canta De Andrè, è stato meglio lasciarsi che non essersi mai incontrati”.

Horner ha fretta di tornare: compra Haas o Alpine

Dove andrà Christian Horner, quando e come tornerà in F1. La domanda se la stanno ponendo un po’ tutti nel circus. Ora che l’ex team principal ha definito tutti i dettagli, soprattutto economici ma anche temporali, del suo fine rapporto con la Red Bull, è partito il toto-ritorno.

La sua esperienza come tp farebbe gola a tanti, anche alla Ferrari perchè no, visto che a Maranello si sono già fatti sfuggire Adrian Newey. Eppure cominciano a circolare i rumors di un Horner pronto a tornare in F1 dalla porta principale. Con il tesoretto della buonuscita dalla Red Bull oltre all’impero economico accumulato in tutti questi anni alla guida del team di Milton Keys, Christian sembra stia seriamente pensando a prendersi una scuderia.

Secondo il Corriere della Sera e il Daily Mail, Horner sarebbe intenzionato a rilevare le quote di un team, prendendo il ruolo di CEO. Altro che team principal. Togliendo le grosse case, Ferrari e Mercedes ma anche Audi e Cadillac, e per ovvie ragioni Red Bull e Racing Bulls, la cerchia si restringe a due o tre nomi. Una di queste è Alpine, visti gli ottimi rapporti con il patron Flavio Briatore, oppure la Haas. Più complicata Aston Martin dove ritroverebbe proprio Newey.