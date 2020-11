F1, Leclerc: "Mi sono divertito"

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha commentato soddisfatto le sue libere in Turchia, che lo hanno vista brillare sia sul giro secco sia sul passo gara. “All’inizio non ero convinto del grip della pista, ma dopo qualche giro mi sono divertito. Bisogna capire il perché, ma non è troppo belle bello avere questa situazione”.

“Oggi abbiamo fatto molti chilometri con l’obiettivo di massimizzare la nostra prestazione per il resto del weekend”, ha continuato il monegasco.

OMNISPORT | 13-11-2020 18:00