F1, Leclerc: "Non in Ferrari per fare il secondo"

In una lunga intervista a Beyond the Grid, Leclerc ha parlato della sua futura stagione: "Sono onesto, se non sarò abbastanza bravo il prossimo anno, la Ferrari mi toglierà la monoposto. Pressione? Penso di poter sopportare la pressione, ho una forte mentalità".

Sul fatto di poter essere il "secondo" di Vettel, il giovane pilota è categorico: "In tutte le scuderie, tutti partono sullo stesso livello. Se poi un pilota è in lotta per il Mondiale e l'altro no, è normale che il secondo aiuti il primo. Sono pronto anche io a farlo ma è l'unico caso. A parte questa eventuale situazione, non credo che andrò in Ferrari a fare il secondo".

SPORTAL.IT | 17-10-2018 07:50