F1, Leclerc: "Non mi sono sentito a mio agio"

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha parlato dopo il dodicesimo posto nelle prove ufficiali del Gran Premio del Bahrain: “Eliminazione sorpresa? Da parte mia non così tanto, ho fatto fatica sin dalle PL1, non mi sentivo a mio agio con la macchina. Avevo una guida troppo aggressiva e con queste temperature facevo fatica a far durare la gomma fino alla fine del giro. Ma in qualifica ho fatto dei progressi non mi aspettavo di entrare nel Q3, onestamente. Vedendo i distacchi ho fatto un errore in Curva 1 e in Curva 4. Lì posso pensare che si poteva fare di più, ma dopo le PL3 forse non mi aspettavo neanche la12esima posizione, perché stavo guidando male”.

“La bandiera rossa c’è stata per tutti. Poi sì, il giro con la bandiera rossa stava venendo molto migliore, ma quello è colpa mia. Io sono in macchina e avrei dovuto fare lo stesso tempo anche dopo la bandiera rossa. Quello che non ho fatto. Gara? Non credo che ci saranno miracoli, anche perché i top-10 si sono qualificati con la media. Ma abbiamo la libertà di pensare a qualcos’altro ed è quello che analizzeremo stasera”.

OMNISPORT | 28-11-2020 22:15