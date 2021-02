F1: Leclerc: "Non sono diventato arrogante"

Il pilota monegasco è intervenuto ai microfoni di Sky per chiarire la sua posizione in merito ad alcune critiche che gli sono state mosse da alcuni giornalisti. Critiche che riguardano l’arroganza di Leclerc e il conseguente addio di Vettel in Ferrari e la sua promozione a numero uno nel box della Rossa.

“Di tutte, questa è la critica che mi colpisce di più – ha commentato il monegasco ai microfoni di Sky- perché so benissimo di non essere cambiato”.

“Sì, in alcuni punti sono cambiato ma non è arroganza”, ribadendo che fin dal suo debutto in Formula 1, gli è stato raccomandato di non cambiare atteggiamento.

“Nella mia carriera tutto è andato abbastanza velocemente e nella giusta direzione ma ho sempre tenuto quel consiglio in mente. Ecco perché la parola ‘arroganza’ mi infastidisce così tanto”.

