Suzuka dalle due facce in casa Ferrari, Leclerc esulta per il podio e con lui il suo ingegnere Bozzi con parole virali, Hamilton mastica amaro e finisce per ammutolirsi via radio col muretto

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Umori contrastanti in casa Ferrari. Da una parte Leclerc si gode il secondo podio della stagione, terzo considerando la Sprint in Cina. Di tutt’altro stato d’animo Hamilton che mastica amaro per una gara che lui stesso ha definito “terribile” e che nemmeno il colpo di fortuna della Safety Car per Bearman ha sovvertito. Lewis si è ritrovato terzo dopo un bel sorpasso a Russell ma ha finito comunque sesto passato da Leclerc, Russel e Norris. Mood che si evincono anche dai team radio del muretto di Maranello con l’esclamazione di Bryan Bozzi a Charles dopo il sorpasso a Russell che è diventata virale sui social,

Team Radio Leclerc, Bozzi e gli attributi di Charles

Bozzi: “Hai due p***e d’acciaio”. Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La voce e le parole sono di Bryan Bozzi e sono diventate in poco tempo virali sui social. Il team radio in questione arriva quando, al giro 37 Leclerc supera Russell con un sorpasso tanto bello quanto al limite. Ne farà un altro di lì a poco Charles, nei confronti di Lewis Hamilton restituendo lo “schiaffo” di Shanghai e andando a prendersi un terzo posto quanto mai merito specie dopo la grande resistenza nel finale al ritorno di Russell. Da qui i complimenti con il suo ingegnere di pista che si rinnovano anche da parte di Vasseur.

Bozzi : «P3»

: «P3» Vasseur : «Bravo Charles, bravo»

: «Bravo Charles, bravo» Leclerc : «Andiamoooo, ci si sente bene»

: «Andiamoooo, ci si sente bene» Bozzi:: «Sì, è stata una grande gara. Gestione dell’energia superba. Sorpassi fantastici»

Hamilton, un calvario: tutte le lamentele in radio

Come detto non è stata altrettanto gratificante la gara di Hamilton. Nonostante l’intuizione, fortunata, di restare in pista allungando il primo stint e ritrovandosi avvantaggiato dalla safety car, l’inglese che pure aveva trovato lo spunto alla ripartenza per passare Russell non è riuscito a essere veloce nel finale venendo sverniciato in sequenza da Leclerc, Russell e Norris. E i messaggi di lamentela via radio non si contano

Hamilton: “Dove sto perdendo? Perché questi ragazzi mi stanno raggiungendo.”

[…]

Hamilton: “Vuoi che spinga?? Non capisco cosa vuoi che io do. ”

Santi: “Stai andando bene. Stai andando bene.”

[…]

Hamilton: “Charles sta andando molto più veloce di me sul rettilineo posteriore, perché?”

[…]

Hamilton: “Cosa c’è che non va?”

Hamilton: “Sono così lento…”

Hamilton non risponde a Santi a fine gara

Sesto, ultimo del sestetto Mercedes, McLaren e Ferrari, insomma una sconfitta, dopo Shanghai un passo indietro, forse due. Che si percepisce dallo sconforto e dalle lamentele dell’inglese in radio con Carlo Santi arrivando ad ammutolirsi, come ieri dopo le qualifiche, a fine gara.