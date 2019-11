F1, Leclerc: "Preferisco non parlarne"

Charles Leclerc commenta così lo scontro con Vettel nel Gran Premio del Brasile: "L’episodio sarà da analizzare col team, siamo dispiaciuti per il team… lo avevo sorpassato, fino alla curva 4 sapevo che Seb ci avrebbe potuto riprovare. Io mi sono messo all’interno, lui è andato pure lì e io ero lì… Ci siamo toccati".

"Responsabilità? Non vorrei parlarne. Alla fine siamo maturi per capire che queste cose capitano, era il momento sbagliato perché stiamo lottando per il terzo posto. Sono dispiaciuto, ma i rapporti tra noi resteranno uguali".

SPORTAL.IT | 17-11-2019 22:11