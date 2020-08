F1, Leclerc prova a credere nel bis

Il Gran premio del Belgio non è come gli altri per Charles Leclerc. “La pista di Spa ha un posto speciale nel mio cuore – ha sottolineato il ferrarista -: qui ho vinto la mia prima corsa di Formula 1, ma sempre qui, un anno fa, ho perduto il mio amico Anthoine (Hubert) in Formula 2. Per questo motivo tornare su questo circuito, almeno all’inizio, sarà difficile e il suo pensiero sarà con me per tutto il weekend”.

“Nel fine settimana per noi non sarà facile ripetere il risultato di un anno fa – ha aggiunto il monegasco -: la nostra condizione di partenza è diversa da quella del 2019. Però abbiamo visto che su questa pista tutto può succedere anche e soprattutto a causa del meteo imprevedibile”.

OMNISPORT | 25-08-2020 16:51