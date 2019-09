F1: Leclerc vede la quarta pole di fila, Hamilton preoccupato

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc sabato punterà ad ottenere la quarta pole consecutiva sul tracciato di Sochi, in vista del Gp di Russia in programma domenica. Il monegasco dopo aver dominato le libere del mattino ha ceduto lo scettro di pilota più veloce a Max Verstappen: “E’ stato un giorno abbastanza positivo. Le Red Bull sono piuttosto forti, ma noi ci siamo concentrati soprattutto sul lavoro che dovevamo fare. Abbiamo ancora un discreto margine e possiamo abbassare ancora molto il tempo sul giro”.

Il pilota del Principato ha alcuni appunti da fare: “Il bilanciamento non è stato esattamente come volevo, specialmente nei giri di qualifica, ma il ritmo gara è invece stato molto buono, forse il migliore dall’inizio della stagione, e questo è importante. Dobbiamo capire come migliorare il bilanciamento nel giro di qualifica. E’ un tracciato in cui le gomme posteriori soffrono un po’ nell’ultimo settore. Sono felice dei progressi delle ultime settimane, ma dobbiamo continuare a lavorare: le Mercedes restano forti ma se continuiamo a fare il nostro lavoro, possiamo mantenere questo slancio anche per le prossime gare”.

Lewis Hamilton ammette la sua preoccupazione: le Mercedes non riescono a tenere il passo delle Ferrari sul rettilineo. “È una giornata che è cominciata abbastanza bene, poi però le cose non sono migliorate particolarmente, mentre gli altri sono sembrati progredire parecchio tra una sessione e l’altra”.

“Perdiamo attorno agli otto decimi dalle Ferrari nei rettilinei. Eravamo preparati a questo e stiamo cercando di capire come far crescere la macchina, ma non è un compito semplice”.

Anche il boss della Mercedes Toto Wolff non sorride: “Una giornata negativa, per dirla in parole povere. Non abbiamo passo e fatichiamo a trovare le chiavi giuste. Sembra che gli altri siano cresciuti, mentre noi in proporzione abbiamo perso terreno”.

“Non abbiamo fatto grossi sforzi per migliorare la macchina e questo sicuramente può essere uno dei motivi. Comunque sono tre gare che non facciamo una pole, recuperiamo un po’ sul passo, arriviamo negli scarichi della Ferrari ma poi non riusciamo a superarla”.

SPORTAL.IT | 27-09-2019 17:54