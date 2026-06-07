Charles Leclerc finisce la gara di casa a Monaco contro il muro a 10 giri dalla fine e non si dà pace: "Non è colpa mia" ripete, tra i motivi del botto asfalto o freni ma anche la rabbia per la strategia Ferrari sulla penalità di Hamilton

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non trova pace Charles Leclerc dopo il ritiro dal Gran Premio di Monaco per essere finito a muro alla ripartenza dietro la Safety Car provocata da un incidente simile di Stroll qualche giro prima. Il pilota della Ferrari ha puntato il dito e per una volta non si è preso le responsabilità di quello che è successo. Tanta rabbia per lui anche sulle scelte del team sulla chiamata ai box gareggiando per il 2° posto con Lewis Hamilton.

Leclerc a muro al giro 66

Al giro 66 del GP di Monaco, Charles Leclerc terzo dietro Antonelli e Verstappen è andato lungo poco prima della ripartenza in regime di safety-car e si pianta contro le barriere. Il monegasco della Ferrari è costretto al ritiro. La SC si era resa necessaria per un incidente uguale capitato a Lance Stroll finito a muro nello stesso punto.

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Leclerc ha provato a stare alle spalle di Hamilton nella ripartenza ma appena rilanciata la corsa ha perso il controllo della sua Ferrari, forse per i freni che lo hanno tormentato, forse per l’asfalto deteriorato in quel punto.

Team radio Leclerc, furioso dopo il botto: le ragioni dell’incidente

Appena finito a muro, Charles si è lasciato andare via radio: “Onestamente, non intendo nemmeno prendermi la fo**uta colpa. Questi maledetti freni. Ho messo…. [conversazione silenziata]”

Le parole di Leclerc dopo il ritiro: “Non è colpa mia”

«Oggi sembro un idiota, e quando sembri un idiota per un tuo errore, va bene, ma uff, siamo al limite del pericoloso» Forse ti può interessare Classifica piloti e costruttori F1 post Monaco: Antonelli in fuga, Hamilton sale 2° e supera Leclerc e Russell Antonelli allunga ancora in classifica dopo la vittoria di Monaco, +66 punti di vantaggio sul secondo che è diventato Hamilton riuscendo a passare in un sol colpo Leclerc e Russell entrambi a zero. Primo punto in F1 per la Cadillac con Perez

Non trova pace Leclerc nelle varie interviste dopo il suo ritiro. Se la prende coi freni, cosa già avvenuta durante le prove libere: «Sono sempre stato molto onesto. Non importa il numero di errori che commetto, Odierei guardarmi allo specchio e vedermi trovare delle scuse quando commetto un errore, è per questo che sono sempre brutalmente onesto quando sono davanti alle telecamere, ma oggi non mi assumerò in alcun modo la responsabilità.»

Il problema del catrame e dell’asfalto

Eppure potrebbe non essere nè colpa di Leclerc, nè colpa dei freni della sua Ferrari SF-26. Dalle riprese televisive si vede l’asfalto molto rovinato nel punto in cui, prima Stroll e poi Leclerc hanno perso il controllo delle rispettive monoposto andando a muro.

Per di più alcuni steward e membri della federazione, tra cui l’ex pilota Oliver Beretta e il direttore di gara, Rui Marques, sono stati ripresi durante il regime di bandiera rossa a maneggiare del materiale a bordo pista: come se in quel punto l’asfalto avesse ceduto. Ci sono poi delle immagini di Sky, riprese da Vicky Piria in cui si vede che prima della gara era stata spalmata della resina sempre in quel punto.

Eppure Leclerc, convinto delle sue teorie, non ha dato la colpa alla pista e all’asfalto: “Il catrame? No, l’avevo visto, non è quello il problema, ho appena avuto la conferma tramite i dati. Non sono il tipo che cerca scuse e sono il primo a non avere vergogna di dire quando faccio il cretino. Ma qui, non ho troppo le parole, non ho necessariamente voglia di parlare perché ho paura di essere un po’ troppo duro nelle mie parole, ma è inaccettabile, i problemi di freni che ho avuto in Canada si sono ripresentati qui”.

La rabbia di Charles per la scelta Ferrari di favorire Hamilton

Giusto per non farsi mancare nulla, Leclerc si era già innervosito ben prima dell’incidente al giro 66. In una gara piena di colpi di scena tante sono state le penalità comminate per aver superato i limiti di velocità ai box. Tra questi anche Lewis Hamilton che con 5″ sarebbe quindi finito alle spalle di Leclerc.

Ma quando l’incidente di Stroll ha provocato la safety car, il muretto Ferrari ha richiamato entrambi i piloti, a quel punto Lewis che era davanti a Charles ha potuto scontare la penalità senza colpo ferire. La cosa non è andata giù al monegasco che a conti fatti avrebbe preferito restare in pista e difendere poi la posizione da eventuali attacchi di Hamilton alla ripartenza cosa che a Monaco si più fare ovviamente: