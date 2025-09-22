F1, Leclerc e Sainz: odissea dopo Baku, si ritrovano in auto di notte. Il video è virale, cosa è successo

Gli ex piloti della Ferrari, Sainz e Leclerc protagonisti di una disavventura di ritorno dal Gp di Baku: il loro aereo costretto ad atterrare a Genova, Carlos e Charles tornano a casa in auto e filmano tutto

Che ci fanno Leclerc e Sainz su un’auto nel cuore della notte? I due piloti, ex compagni in Ferrari a poche ore dal Gran Premio di Baku, positivo per lo spagnolo, negativo per il monegasco, sono state vittime di una disavventura che hanno voluto condividere sui social con un video che è diventato in poco tempo virale. Alla base di tutto un atterraggio d’emergenza a Genova per il maltempo e il dover ricorrere a un’automobile a noleggio, o peggio un furgone, per raggiungere la loro destinazione, Monaco.

Sainz e Leclerc disavventura dopo Baku: in auto verso casa

Quando si dice che al peggio non c’è mai fine. Lo sa bene forse Leclerc. Il pilota della Ferrari ha visto prolungare ancora il week end da incubo di Baku dove ha picchiato nel muro in qualifica e ha chiuso solo al 9° posto la gara con peraltro la beffa di Hamilton che non gli ha restituito la posizione nell’ultimo giro come da accordi.

Charles si è ritrovato “appiedato” a Genova dall’aereo che doveva riportarlo a casa, a Monaco. A causa del maltempo il suo volo è dovuto atterrare nel capoluogo ligure. Per tornare a Montecarlo allora Leclerc è stato costretto a noleggiare un’auto. Compagno di sventura del monegasco quel Carlos Sainz, ex compagno alla Ferrari lo scorso anno, che poche ore prima aveva vissuto la gioia per il primo podio della sua stagione con la Williams.

Sainz guida, Leclerc filma: il video è virale

Uniti nella disavventura, Leclerc e Sainz hanno quindi noleggiato un’auto, o peggio un furgone, insomma quello che hanno trovato in piena notte a Genova per poter tornare a casa visto che anche lo spagnolo ha la residenza nel Principato. Ad un certo punto Charles ha cominciato a filmare postando il tutto nelle storie di Instagram. La conversazione tra i due ex Ferrari è alquanto divertente con Carlos che scherza sulla possibilità di poter pigiare sull’acceleratore come se fosse in un circuito di F1:

Leclerc : “Dopo un weekend molto difficile a Baku non pensavo potesse andare ancora peggio. Invece mi trovo con Carlos nel centro Italia“

: “Dopo un weekend molto difficile a Baku non pensavo potesse andare ancora peggio. Invece mi trovo con Carlos nel centro Italia“ Sainz : “Non ci hanno fatto atterrare a Nizza a causa di una tempesta e per questo ci hanno fatto arrivare nel centro Italia. Abbiamo noleggiato un van e ora stiamo tornando a Monaco. Ci aspettano due ore di guida che però faremo diventare un’ora e mezza…“

: “Non ci hanno fatto atterrare a Nizza a causa di una tempesta e per questo ci hanno fatto arrivare nel centro Italia. Abbiamo noleggiato un van e ora stiamo tornando a Monaco. Ci aspettano due ore di guida che però faremo diventare un’ora e mezza…“ Leclerc [ride]: “No, no, no”

[ride]: “No, no, no” Sainz [ride]: “No, mai“

Il podio di Sainz, i complimenti di Leclerc

Ex compagni in Ferrari ma soprattutto grandi amici. Così Leclerc e Sainz hanno affinato proprio durante gli anni in rosso il loro rapporto. Tanto che proprio Charles appena chiusa la gara di Baku si è aperto via radio con il suo ingegnere di pista, Bryan Bozzi chiedendo se lo spagnolo fosse arrivato a podio accogliendo con soddisfazione la notizia del 3° posto di Carlos. Anche nelle dichiarazioni, Leclerc gli ha fatto i complimenti così come appena finita la gara passando dalle parti di quel podio che la Ferrari ha visto davvero da lontano.