F1, Leclerc: "Vorrei la top 5, ma non è realistico"

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc, che domenica partirà dalla penultima posizione in griglia di partenza dopo il cambio del motore, ha provato buone sensazioni a Sochi nelle qualifiche: “Io volevo girare un po’, è stato bello. Volevo girare un po’ anche per fare qualche giro in queste condizioni. Devo dire che è andata molto bene. Ovviamente non cambia niente perché partiremo ultimi domani”.

“Non sarà una gara facile, onestamente. Sarà difficile partire dal 19esimo posto, su una pista dove alla fine non è molto facile superare. Però noi daremo tutto come sempre. Speriamo di fare una bella rimonta. Il setup è per l’asciutto, non per la pioggia, anche perché domani non dovrebbe piovere. Abbiamo preparato tutto per la gara”.

OMNISPORT | 25-09-2021 17:40