F1, l'emozione di Vettel per il debutto a Imola

Alle prese con la stagione più difficile della propria carriera in Formula 1, Sebastian Vettel è comunque pronto a vivere con emozione la prima volta sul circuito “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, dove si tornerà a correre a distanza di 14 anni.

Il tedesco della Ferrari sta assaporando gli ultimi Gp alla guida della Rossa prima del passaggio all’Aston Martin ed alla vigilia della partenza del weekend del Gp dell’Emilia Romagna ha ricordato la sua unica apparizione ad Imola: “Non ho mai gareggiato a Imola, ma tutti conoscono questo circuito dato che e’ stato una presenza fissa nel calendario per tanti anni. Nel 2006, l’ultima volta che si è corso qui, c’ero, ma ero solo un collaudatore del team BMW Sauber. Non ho mai nemmeno percorso a piedi la pista e questo sarà il mio esordio assoluto”.

“Il tracciato è molto bello, ma non perdona gli errori – ha aggiunto il tedesco – Ricordo che mi sembrava impegnativa la chicane prima del rettilineo del traguardo, ma il layout è cambiato da allora e quel passaggio non c’è piu’. Non vedo l’ora di guidare finalmente in questo autodromo”.

OMNISPORT | 29-10-2020 19:04