F1, Lewis Hamilton apre di nuovo alla Ferrari

Da anni si parla di un possibile futuro approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari. Il fuoriclasse britannico, che sta per incamerare il suo sesto titolo iridato che lo porterà a un solo Mondiale dalla leggenda Michael Schumacher, ha strizzato di nuovo l’occhio al Cavallino Rampante: “Se ad un certo punto della mia vita dovessi sentire il desiderio di cambiare, allora la Ferrari potrebbe essere potenzialmente un’opzione“, sono le parole riportate dal sito ufficiale della F1.

L’anglocaraibico rivela il suo buon rapporto con i tifosi ferraristi, nonostante i fischi che si sono sentiti a Monza prima della premiazione sul podio: “Io credo che i fischi siano da mettere in relazione al fatto che la Ferrari non vince il titolo dal 2007, e che io ho vinto gli ultimi anni. Ma, più passa il tempo, più i fan della Ferrari mi scrivono e dicono: ‘tifo la Rossa ma ti rispetto molto’. Le cose possono cambiare”.

“Ma adesso hanno due grandi piloti lì – continua Lewis – e sono sicuro che sono contenti della nuova giovane stella che sta arrivando. Sono davvero entusiasta di vedere come Leclerc progredirà…”

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto in una recente intervista aveva così commentato il possibile arrivo di Hamilton a Maranello: “Siamo contenti della nostra coppia di piloti. Uno giovane, su cui stiamo investendo, e l’altro più esperto e titolato. Non sono una prima e una seconda guida. Il futuro? Con Seb ci siederemo al tavolo per capire le sue intenzioni e confrontarle con le nostre. Non c’è motivo di separarsi, ma da qui alla prossima primavera potranno succedere tante cose. Dall’altra parte c’è la sicurezza di avere un giovane di talento già sotto contratto a lungo termine”.

“Hamilton in Ferrari? Mi fa piacere che abbia fatto apprezzamenti per la Ferrari come tanti piloti. Prenderemo la decisione migliore“.

SPORTAL.IT | 18-09-2019 18:03