F1, Lewis Hamilton fa arrabbiare i tifosi della Ferrari

Lewis Hamilton torna alla vittoria dopo un digiuno di tre gare a Sochi: il cinque volte, presto sei, campione del mondo ha sfruttato una serie di episodi favorevoli, dal ritiro di Vettel alla Safety Car entrata nel momento propizio, quando ancora le due Mercedes non avevano effettuato il pit stop. Ma l'anglocaraibico non pensa affatto di essere stato fortunato: "Non mi sento affatto fortunato – è la dichiarazione che sui social ha fatto arrabbiare tanti tifosi del Cavallino -, è una cosa sulla quale non faccio mai affidamento, semplicemente devi farti trovare nella posizione giusta al momento opportuno".

"Qualificarmi secondo mi ha consentito di stare vicino alle Ferrari – spiega l'inglese -, in particolare a Vettel quando è rientrato ai box e poi di scavalcarlo non appena si è ritirato. Lui sì che è stato sfortunato, alla fine avremmo potuto lottare perché lui doveva montare le medie e noi le soft, ma non è stato così".

Hamilton al via era stato bruciato proprio dal tedesco, e nei primi giri aveva perso molto dalle due Rosse che montavano le soft: "Dalle simulazioni avevamo visto che soffrivamo sul passo, ma che le gomme soft avrebbero avuto un calo repentino, per cui è stata presa la decisione di partire con le medie allungando lo stint iniziale, per poi attaccare nel finale. Prima della sosta si è notato tutto questo, mi sono avvicinato molto a Charles e Sebastian".

Il ko di Vettel ha stravolto tutto: "Dopo è entrata la Safety Car e chiaramente ci siamo trovati con il primo posto in pugno. Mi dispiace aver rubato la festa ai fan della Ferrari, ma questa è la conferma che in Mercedes nessuno si arrende, anche nei momenti difficili e quando bisogna inventarsi qualcosa per far rendere la macchina".

"Pensiamo costantemente a tutto per migliorare la macchina, non c'è una soluzione rapida e ci vuole pazienza. Oggi semplicemente abbiamo fatto tutto bene e meglio della Ferrari rispetto agli scorsi weekend, trovandoci nella posizione per vincere la gara".

"Eravamo partiti molto in difficoltà, in qualifica lo abbiamo visto, per cui andava pensata una strategia diversa per la gara".

"Sembra sia passato così tanto tempo dall'ultima volta che abbiamo festeggiato… Il nostro approccio è sempre ottimo e la differenza la fa questo".

SPORTAL.IT | 29-09-2019 18:19