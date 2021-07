F1, Lewis Hamilton: "In F1 solo per vincere"

Lewis Hamilton in un’intervista a motorsportweek.com ha escluso un futuro in F1 fino ai 40 anni: “Non faccio mai nulla a metà, sono qui solo per vincere. !uesta stagione si sta rivelando entusiasmante, del resto ci sono tantissimi piloti giovani che stanno crescendo alzando così il livello della competizione”.

“Mi auguro di vivere anche nel 2022 un campionato così combattuto. Sono costantemente sfidato e non è facile riuscire sempre a spuntarla. Io e il team siamo costretti a spingerci ed elevarci, la Red Bull ha un pacchetto incredibile quest’anno”.

Hamilton non ha paura di smettere, ma ammette: “Questo sport mi mancherà di sicuro, soprattutto la sfera della competizione”.

OMNISPORT | 09-07-2021 20:58