F1: Lewis Hamilton in Ferrari, arriva l'assist di Wolff

Le voci sul possibile ingaggio di Lewis Hamilton da parte della Ferrari per la stagione 2021 si fanno sempre più insistenti. Anche il team principal della Mercedes Toto Wolff, a Parigi in occasione del Fia Prize Giving, non ha negato: “Lewis in rosso? Deve fare ciò che ritiene opportuno per sè: a volte cambiare fa bene“. Da settimane si sta discutendo del rinnovo di contratto che però tarda ad arrivare, alimentando così le indiscrezioni sul possibile trasferimento del pilota anglocaraibico.

Il futuro dello stesso Wolff è in bilico: la sua permanenza in Mercedes non è scontata: “Sto bene dove mi trovo, è molto difficile andarsene da un posto simile, dopo quello che abbiamo costruito negli ultimi 7 anni, ci vuole tempo per costruire qualcosa del genere, non lo crei dall’oggi al domani e in altri team non lo trovi. Questa è stata la mia stagione migliore”.

Sulla questione si è esposto anche Charles Leclerc, che ha confessato: “Se darei il benvenuto a Hamilton nel 2021 in Ferrari? Certo, siamo in F1 e vogliamo lottare contro i migliori”.

“A me è stata data una grande opportunità, quella di avere accanto un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vettel, da cui ho imparato moltissimo. Da questi campioni puoi sempre imparare”, sono le parole del pilota del Principato riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Più scettico Flavio Briatore: “Stiamo parlando di un grandissimo pilota ma io aspetterei un po’ prima di provare a prenderlo, perché magari un pilota del valore di Hamilton ce l’hanno già in casa ed è Charles Leclerc. Avere due piloti di grande valore nella stessa scuderia può essere un rischio visto anche cosa è successo quest’anno tra Vettel e Leclerc. Se il prossimo anno Leclerc continuasse il processo di crescita iniziato quest’anno, io punterei sul monegasco. Non dimentichiamoci che Hamilton in questi anni vista la superiorità della Mercedes ha potuto guidare molto sciolto e non ha quasi mai fatto errori ma sotto pressione sbaglia pure lui”.

SPORTAL.IT | 07-12-2019 14:15