F1, Lewis Hamilton infiamma la rivalità in casa Ferrari

La conquista del sesto titolo mondiale della carriera, il terzo consecutivo, il quinto negli ultimi sei anni, è ormai cosa certa. Complici le difficoltà incontrate dalla Ferrari nella prima parte della stagione, Lewis Hamilton ha avuto vita facile nell'annata che sta per proiettarlo al secondo posto solitario nella classifica dei piloti più volte iridati, staccando Juan-Manuel Fangio e ponendosi a un solo Mondiale di distanza da Michael Schumacher.

Quella instaurata da Hamilton è ormai un vero e proprio dominio, interrotto solo dal compagno di squadra Nico Rosberg nel 2016. In Giappone l'inglese non potrà conquistare aritmeticamente il titolo, ma potrebbe contribuire a far vincere con ampio anticipo alle Mercedes il sesto Mondiale costruttori consecutivo. Molto dipenderà dal rendimento del compagno di squadra Valtteri Bottas, ma anche da quello delle Ferrari, tornate protagoniste dopo la pausa estiva.

A Maranello, però, tiene banco anche la rivalità crescente tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc, sempre meno latente dopo gli ultimi Gp e gestita a fatica dai responsabili tecnici del Cavallino. Parlando con i giornalisti all'interno del motorhome della Mercedes Lewis Hamilton ha tenuto a dire la propria sul tema, senza risparmiarsi di essere pungente…: "Quella che si sta sviluppando in Ferrari è una dinamica interessante – il parere dell'ex pilota della McLaren – Seb era il numero uno e ora chiaramente non lo è più. Stanno cercando di mettere Charles in quella posizione per una questione di prospettiva. È una buona scelta per il team? Non la penso in questo modo, ma è la filosofia che hanno sempre avuto".

E a proposito di compagni di squadra, e di frecciate, Hamilton ha parlato anche del rapporto con Bottas e delle scelte della Mercedes: “Quando iniziamo lavoriamo insieme come una squadra. Se sono in pole o la pole è di Valtteri invece di dare la scia al terzo la do a chi si trova al secondo posto. Lavoriamo per quello scenario, l’abbiamo fatto già un paio di anni fa. Capisco come funziona. Ma penso che Charles abbia detto: ‘Ti lascio prendere la scia‘ e non ha fatto nessuna mossa per difendersi. Ma in quel caso non deve arrendersi e aspettare di recuperare la posizione”.

Infine, un amarcord sul rapporto con Fernando Alonso, ai tempi della McLaren: “All’epoca era il numero uno perché era il pilota più pagato, ma poi da Montreal e Indianapolis ci sono stati dei cambiamenti. La dinamica è cambiata ma non è andata bene per la squadra. Alla fine quando arrivi vuoi pari opportunità, ma ci sono piloti che quando sempre desiderato fare le prime guide. È più facile per loro, ma a me piace guadagnarmela”.

SPORTAL.IT | 11-10-2019 11:23