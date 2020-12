F1, Lewis Hamilton positivo al Coronavirus: cosa succede ora

Lewis Hamilton sarà costretto a saltare il Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 e secondo consecutivo in Bahrain. Il campione del mondo è infatti risultato positivo al Coronavirus dopo l’ultimo giro di tamponi: isolato, non potrà prendere parte alla gara in programma in questo fine settimana.

“Lewis Hamilton è ora in isolamento, secondo i protocolli Covid. Il pilota è risultato positivo al doppio test effettuato, e ha già iniziato la profilassi prevista dal protocollo. Presenta solo lievi sintomi, è in forma e sta bene. La squadra gli manda i migliori auguri per una pronta guarigione”, è la nota della Mercedes. Hamilton, che era stato testato tre volte la scorsa settimana e in tutti i test era risultato negativo, rischia di avere concluso in anticipo la sua stagione: il Gp di Abu Dhabi, che chiuderà il 2020, è in programma il 13 dicembre.

Il team tedesco ha inoltre comunicato che a breve annuncerà il nome del sostituto del pilota anglocaraibico: tra i candidati c’è George Russell, ora alla Williams, e Stoffell Vandoorne, pilota di riserva che però è ancora impegnato a Valencia nei test di Formula E: la sua è una corsa contro il tempo. Non è esclusa neanche una convocazione di Esteban Gutierrez, pilota sviluppatore del simulatore di casa Mercedes.

Hamilton, che in questa stagione ha macinato record su record superando Michael Schumacher, non riuscirà a portare a termine l’obiettivo di arrivare a 100 vittorie entro il 2020: è attualmente a 98.

OMNISPORT | 01-12-2020 08:41