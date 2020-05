F1, Lewis Hamilton provoca Leclerc e Verstappen

Il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton in un’intervista a Style ha lanciato la sfida ai due giovani rampanti Charles Leclerc e Max Verstappen, che hanno messo nel mirino il suo trono: “Sono ancora affamato e determinato come agli inizi e questo non cambierà mai“, ha assicurato il pilota 35enne della Mercedes, che, a parte Kimi Raikkonen, è il più vecchio del circus.

“I giovani? A volte si confonde l’aggressività con la passione. Per avere successo in questo sport devi correre con passione. Possedere una mentalità che ti spinga alla vittoria. È normale che i giovani vogliano sfidare i più anziani e lasciare il segno. Ma andare più veloce di chi ha più esperienza non è mai facile”, ha avvisato il pilota anglocaraibico.

Hamilton ha smentito anche chi lo considera solo un talento naturale: “Non basta il talento, nessuno può diventare pilota solo con quello. Durante la stagione bisogna sempre essere al massimo della forma. Il mio lavoro è controllare una monoposto che pesa otto volte più di me. L’allenamento e lo stile di vita sono fondamentali”.

Il driver britannico non ha voluto sbilanciarsi su chi sia stato il suo principale rivale nel corso della carriera: “Ho corso contro avversari fortissimi e tutti hanno comportato sfide diverse. Ma alla fine gareggio sempre contro me stesso: il mio critico più severo sono io“.

SPORTAL.IT | 01-05-2020 17:00