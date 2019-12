F1, Lewis Hamilton rivela tutto sulla Ferrari

"L'incontro con John Elkann? Non ci vedo nulla di male". Dopo la vittoria nel Gran Premio di Abu Dhabi, ciliegina sulla torta di una stagione di Formula 1 dominata dall'inizio alla fine, Lewis Hamilton ha ammesso di guardarsi attorno per capire davanti a quale volante si siederà a partire dal 2021, e non ha escluso l'opzione Ferrari.

"Tutto quello che accade a porte chiuse, naturalmente, resta privato – ha però precisato il pilota attualmente sotto contratto con la Mercedes, nella conferenza stampa post Gran Premio – così come gli interlocutori. Per tanti anni non mi sono mai seduto a considerare altre opzioni, solo andato dritto verso un percorso unico. Non penso ci siano grandi possibilità di modificare tale percorso, ma non credo ci sia nulla di male a guardarsi attorno".

Tra le possibilità c'è anche quella del rinnovo con la scuderia tedesca, ma Hamilton ha lasciato intendere che molto dipenderà dal futuro dell'attuale direttore esecutivo di casa Mercedes, Toto Wolff: "So che anche lui sta valutando cosa fare nei prossimi anni, solo lui sa cosa è meglio per sé" ha detto a tal proposito.

"Quindi aspettiamo – ha aggiunto -: io adoro dove sono, non voglio pensare troppo velocemente ad altro, ma penso che sia intelligente da parte mia pensare a ciò che voglio in futuro, capire cosa fare nella fase finale della mia carriera".

"Io voglio continuare a vincere – ha poi concluso il campione inglese – , voglio continuare a essere in grado di combattere anche con questi ragazzi, con i più giovani. Non posso davvero dire cosa succederà".

Hamilton ha appena concluso la sua tredicesima stagione in Formula 1, vincendo il suo sesto campionato del mondo, terzo consecutivo e quinto in totale al volante della Mercedes.

Nella stagione 2019 ha vinto 11 delle 21 gare disputate, legittimando il proprio dominio sulla più importante categoria sportiva automobilistica con il record di punti in una sola stagione, ben 413.

02-12-2019