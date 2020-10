F1, libere Gp Portogallo: la Ferrari batte un colpo, primo Bottas

Valtteri Bottas è stato il più veloce di tutti dopo la prima sessione di libere a Portimao, in vista del Gran Premio di Portogallo in programma domenica. Sulla pista inedita dell’Algarve (poco grip, frequenti i testacoda e i lunghi) le Mercedes hanno primeggiato come al solito, il pilota finlandese ha segnato il tempo di 1:18.410, tre decimi meglio del compagno di scuderia Lewis Hamilton. Terzo Max Verstappen.

Segnali di risveglio da parte della Ferrari, che a Portimao si presenta con alcune novità aerodinamiche sulla SF1000: Charles Leclerc ha fatto segnare il quarto tempo con le gomme hard, Sebastian Vettel è undicesimo. Bene sia il monegasco, sia il tedesco, nella simulazione di gara. Non si conosce il carico di benzina presente sulle monoposto del Cavallino, che comunque sembrano più pimpanti rispetto alle scorse settimane.

I tempi:

1 V. Bottas Mercedes 1’18″410

2 L. Hamilton Mercedes +00″339

3 M. Verstappen Red Bull +00″781

4 C. Leclerc Ferrari +00″899

5 A. Albon Red Bull +00″959

6 C. Sainz McLaren +01″031

7 S. Perez Racing Point +01″497

8 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″544

9 D. Ricciardo Renault +01″648

10 P. Gasly AlphaTauri +01″714

11 S. Vettel Ferrari +01″79

12 L. Norris McLaren +01″797

13 D. Kvyat AlphaTauri +01″868

14 K. Magnussen Haas +02″436

15 L. Stroll Racing Point +02″544

16 A. Giovinazzi Alfa Romeo +02″599

17 R. Grosjean Haas +02″759

18 G. Russell Williams +02″964

19 E. Ocon Renault +03″263

20 N. Latifi Williams +03″644

OMNISPORT | 23-10-2020 13:41