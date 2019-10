F1, lo sfogo di Hamilton allarma i tifosi

I pensieri di Lewis Hamilton sembrano essere ben lontani dalla pista: il britannico ha infatti condiviso un post sulla sua pagina Instagram che ha fatto preoccupare i suoi tifosi: "Sinceramente mi viene voglia di mollare e chiudere tutto perchè vedo che il mondo ormai è un disastro e alla gente non importa. Voglio prendermi un momento per rimettere a posto i miei pensieri da solo. Grazie a tutte quelle persone a cui il mondo interessa ancora".

Il pilota della Mercedes si è sempre speso per la lotta alle deforestazioni, alle crudeltà sugli animali, sui mari contaminati e i problemi climatici, come dimostra un altro post meno recente: "Mi rattrista vedere dove stia andando il mondo. L'estinzione della razza umana è sempre più probabile con lo sfruttamento delle risorse del pianeta. Il mondo è un disastro".

"I leader mondiali non sono ben istruiti o a loro non interessano le questioni ambientali. L'istruzione è la chiave e ci hanno insegnato che i prodotti animali erano buoni per noi, ma ci hanno mentito per centinaia di anni".

Tornando alle questioni di Formula 1, l'aritmetica ha già espresso il verdetto finale: a vincere il Mondiale sarà di certo un pilota della Mercedes. Nel dopo gara di Suzuka Hamilton ha dichiarato: "Per me non è mai stata una questione di accelerare i tempi. Valtteri ha guidato bene tutto l'anno, ha fatto un grande lavoro ed è del tutto presumibile che farà altrettanto anche nelle prossime gare. Penso comunque che generalmente per noi il Messico sia il peggior circuito, sarà senz'altro dura".

Dopo il Gp del Giappone il britannico non ha risparmiato qualche frecciata alla Ferrari: "La forza del team credo sia stata quella di prendere le giuste decisioni e fornire grandissime prestazioni in tutti i week-end. Abbiamo avuto un approccio migliore come team nella gestione dei piloti rispetto alla Ferrari".

"Loro hanno un numero 1 e invece noi non ce l'abbiamo, la nostra filosofia è molto migliore secondo me. Siamo migliori nel complesso e come collettivo e questo non cambierà, continueremo a spingere".

SPORTAL.IT | 16-10-2019 12:31