F1 Madrid, Hamilton: "Ci manca ancora qualcosa". Leclerc: "Gomme e partenza saranno decisive in gara"

Qualifiche non esaltanti per le Ferrari a Madrid, con Hamilton che è stato ad un passo dalla pole. Ma Leclerc parla di sensazioni positive e spiega quali sono i fattori cruciali per sovvertire la gara

Lando Norris ha fatto probabilmente il giro della vita, o quasi, sul circuito cittadino di Madrid nel corso delle qualifiche di oggi. Il pilota della McLaren partirà infatti dalla pole, seguito da un sempre costante Andrea Kimi Antonelli. La Ferrari si è avvicinata all’impresa della prima fila, ma alla fine Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del quarto posto e Charles Leclerc del quinto.

Norris: “Il giro migliore della mia carriera”. Antonelli: “Ho fatto fatica”

Mentre Norris si è detto “sorpreso da uno dei giri probabilmente migliori della mia carriera, in cui tutto è andato alla perfezione”, Antonelli ha ammesso di aver fatto un po’ di fatica nel finale, pur cercando di dare tutto il possibile e lodando contestualmente il lavoro della Mercedes. Qualche recriminazione invece in casa Ferrari per queste qualifiche: Hamilton aveva persino la pole a portata di mano, forte com’è anche del motore aggiornato con le specifiche ADUO2, a differenza del compagno di squadra la cui power unit aveva subito qualche danno nel precedente appuntamento di Monza e perciò per precauzione si è pensato di evitare di stressarla a Madrid.

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Come aveva indicato ieri Frédéric Vasseur, oggi bisogna mettere tutto assieme e giocarsi il massimo in Q3. E il britannico si era anche messo in testa nei tempi, senza però confermarsi successivamente anche per via di qualche passo falso (come ha spiegato lo stesso Vasseur dopo le qualifiche, gli errori in curva-1 e curva-2 sono costati un decimo al pilota).

Hamilton: “Gli altri si sono migliorati molto”

Sky Sport Hamilton ha riconosciuto un certo stupore per la pole provvisoria nella Q3, ma ha anche ammesso di aver compreso di non potersi avvicinare all’impresa successivamente. “Non so cosa abbiano fatto gli altri per migliorarsi così tanto. Di certo è qualcosa che a noi manca e non possiamo fare ora più di tanto. E non credo che domani sarà un vantaggio un set di gomme nuove in più [le soft che sono state risparmiate proprio per la domenica, ndr], perché poi in gara tutto si riequilibra”, ha affermato il pluricampione del mondo.

Leclerc: “Abbiamo massimizzato, domani partenza e gomme saranno cruciali”

Vede invece il bicchiere mezzo pieno Leclerc, che ha parlato di “sensazioni positive” riguardo oggi e in particolare nel Q3. “È vero, in alcune curve sono andato un po’ oltre il limite perdendo qualcosa anche sui rettilinei per via del vecchio motore”, ha precisato il monegasco. “Ma sono cose che dipendono da me e penso che abbiamo massimizzato ciò che avevamo. Sono solo ad un decimo e mezzo dalla pole, quindi siamo vicini”, ha aggiunto poi.

Sulla gara di domani Leclerc ha poi parlato delle difficoltà nei sorpassi in questo stretto circuito cittadino, dove a fare la differenza “sarà la partenza e il degrado delle gomme”. E anzi, molto dipenderà ” da come le gestiremo, sarà un aspetto fondamentale”.