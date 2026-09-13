F1 Madrid, Hamilton spiega il problema con i freni: "Sono dispiaciuto per la Ferrari". Leclerc: "Speravamo nel miracolo"

Delusione per le Ferrari sul circuito di Madrid, dove Leclerc ha ottenuto il quarto posto con un notevole distacco da Antonelli ed Hamilton si è dovuto ritirare. Il britannico svela cos'è successo

Mentre Andrea Kimi Antonelli trionfava anche nell’inedito Madring di Madrid, con un piccolo contributo anche da parte della Virtual Safety Car alla fine (ma ciò non toglie la capacità e il talento indiscutibile del pilota Mercedes), le Ferrari hanno dovuto incassare un’altra delusione. Quarto posto per Charles Leclerc, a quasi trenta secondi da Antonelli, mentre per Lewis Hamilton c’è stata l’onta del ritiro, il primo in questa stagione.

Il ritiro di Hamilton: cosa è successo al GP di Madrid

Il britannico ha dovuto gettare la spugna all’altezza del settimo giro (su 57 in tutto), per via di un problema ai freni che lo ha fatto andare lungo in curva 20 mentre provava a rallentare la marcia della sua SF-26.

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“Sino alla curva 5 non ero in lotta per le posizioni di testa, poi ho frenato e ho avvertito come l’auto non riusciva a fermarsi bene”, ha dichiarato ai media Hamilton. “Poi il pedale ha fatto un movimento a vuoto e all’improvviso non riuscivo più a frenare. Ho allargato la traiettoria e sono andato a toccare le barriere. Quindi il pedale è tornato in posizione, nelle curve successive le cose sembravano fossero tornate normali, ma di nuovo il pedale ha smesso di funzionare”.

A Sky Sport Hamilton si è detto mortificato per il team Ferrari, considerato il lavoro che stanno portando avanti. “La vettura andava benissimo e sentivo di avere le possibilità di poter lottare, almeno per il podio e forse anche per le prime due posizioni“, ha concluso il pilota, che adesso si trova a 101 lunghezze di distanza dal leader di campionato Antonelli.

Leclerc: “Il podio oggi era impossibile”

Allarga le braccia anche Leclerc riguardo la sua gara, portata a termine ma con un distacco notevole dal vincitore. A Sky Sport ha ammesso che non gli era rimasto che sperare nel “miracolo di una Safety Car o di una VSC“, in una gara molto probante “anche dal punto di vista fisico”.

Il monegasco ha parlato poi di un problema con il giro secco nelle qualifiche e con la SF-26 “che non riguarda il bilanciamento” e che non ha voluto precisare, oltre alle difficoltà con la gomma soft rispetto a quella hard “con cui ho fatto un buono stint”. Leclerc ha puntualizzato poi come il podio oggi “fosse impossibile”, e quindi non era rimasto altro che “chiudere la gara” e gestire il vantaggio su George Russell.

Vasseur: “Con la Safety Car potevamo vincere”

Anche il team principal Frédéric Vasseur ha detto che con l’intervento della Safety forse ci potevano essere delle chance per vincere oggi, “invece ci siamo dovuti accontentare di un quarto posto, anche se Charles ha corso 49 giri sfruttando una sola mescola senza sbagliare”. E su Hamilton l’ingegnere ha spiegato che non c’era altra scelta che richiamarlo ai box “perché questa è una pista in cui sarebbe stato pericoloso continuare ad avere quel problema”.