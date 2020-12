F1, Magnussen: "Avrei vinto anche io su una Mercedes"

Kevin Magnussen lascerà il circus della Formula a partire dal prossimo anno. Il danese infatti si è accasato nel campionato IMSA, alla ricerca della competitività perduta: certo ilpilota della Haas ha fatto quel che poteva per tenersi a galla, ma non è bastato. Il team statunitense, fortemente legato alla Ferrari, ha infatti deciso di rinnovare completamente la sua formazione piloti, chiamando alla guida Mick Schumacher e Nikita Mazepin per la stagione 2021.

Magnussen forse avrebbe meritato di rimanere nel Circus, avendo dimostrato talento, carattere ed esperienza. Ma, si sa, contano i risultati, solo che quelli arrivano con l’aiuto di una macchina buona ed è per questo che il danese ha affermato che in Formula 1 conta molto di più avere un auto performante che essere un buon pilota, queste le sue parole al portale francese nextgen-auto.com: “Penso che se avessi guidato una Mercedes avrei vinto delle gare. Il ragazzino dentro di me, cresciuto con molta fiducia in sé stesso, crede ancora di poter vincere il Mondiale. Però serve la vettura migliore, che è la Mercedes“. “Ma non sarà così: diverse cose mi hanno precluso questo sogno. Certo, a volte avrei potuto fare di meglio, ma in generale credo di aver tirato fuori il massimo da me“.

