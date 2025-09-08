F1, malore per Colapinto a Monza: il pilota Alpine sviene in diretta, cosa è successo. Giallo sui crampi in gara

Alla fine del Gran Premio d'Italia, principio di svenimento per Franco Colapinto durante le interviste in diretta tv, il pilota argentino è stato soccorso. E' giallo sul team radio e sui crampi in gara

Momento di ansia a Monza dopo il Gran Premio d’Italia. Mentre Verstappen festeggiava la vittoria e la marea rossa di tifosi Ferrari invadeva la pista nonostante un pizzico di delusione per il risultato di Hamilton e Leclerc, Franco Colapinto ha passato un brutto quarto d’ora. Il pilota della Alpine ha finito in affanno la gara e subito dopo, visibilmente sofferente, è svenuto in mix zone durante un’intervista in diretta tv. Prontamente sorretto e soccorso si è ripreso di lì a breve.

Colapinto sviene durante l’intervista

Nonostante le altissime velocità (Verstappen ha ritoccato i vari record in qualifica e gara), l’Autodromo di Monza non è una delle gare più sfiancanti del calendario di F1. Eppure non è sembrato così per Franco Colapinto. Il pilota della Alpine è apparso molto provato alla fine della gara. Asciugamano al collo, l’argentino si è presentato comunque in mix zone per le interviste di rito post-gara.

Qui però non è sembrato lucidissimo, come dimostrano alcune immagini. Colapinto un po’ balbetta, risponde con monosillabi e la voce flebile. Si vede che non è al 100% e non sta benissimo. Ad un certo punto, raccontano alcuni testimoni, appena finita un’intervista, Franco si sarebbe accasciato in preda a un lieve svenimento. E’ lì che Colapinto è stato sorretto e soccorso da alcuni giornalisti presenti.

Ma ci sono anche le foto che testimoniano il non perfetto stato di salute del pilota sudamericano subito dopo la corsa. Seduto per terra nel suo box con l’asciugamano intorno al collo a cercare refrigerio e recuperare.

Giallo sul team radio, Colapinto fa chiarezza

Franco Colapinto ha avuto un Gran Premio d’Italia più impegnativo del previsto, non solo a causa delle scarse prestazioni della sua Alpine, ma anche a causa di un problema fisico che lo avrebbe limitato. Questo almeno secondo alcuni media sudamericani che hanno ribattuto la notizia secondo cui l’argentino avrebbe sofferto di crampi durante la gara, situazione confermata da un team radio.

Ma la ricostruzione del dialogo in cui il pilota dice: “Non ci riesco, mi stanno venendo i crampi” è stata smentita dallo stesso Colapinto che ha risposto tra i commenti di X scrivendo: “Non è vero, ho detto ‘non ho grip’… nemmeno un traduttore sanno usare i giornalisti”.

Colapinto e il futuro incerto in F1

Non ci sono comunicazioni in merito allo stato di salute di Colapinto nè della Alpine, nè dello stesso pilota. Quel che è certo riguarda il destino segnato di Franco. Almeno in Alpine. Una settimana fa, a Zandvoort, Briatore plenipotenziario del team ha fatto chiarezza sul futuro dell’argentino che ha preso il posto di Doohan dopo poche gare quest’anno ma che non ha convinto a differenza del buon rendimento in Williams lo scorso anno quando rilevò Logan Sargeant.