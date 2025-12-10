Mara Sangiorgio choc: "Ho pensato di mollare", il volto della F1 in tv spaventa i fan provati dal dramma Vanzini

Dopo il Gran Premio di Abu Dhabi che ha chiuso la stagione 2025 di F1 un passaggio del post dell'inviata di Sky Mara Sangiorgio ha spaventato gli appassionati già provati dal dramma di Carlo Vanzini

Il test di Abu Dhabi ha definitivamente chiuso il 2025 della F1. Adesso tutti gli sforzi e attenzioni di team e piloti, in casa Ferrari a dire il vero da tempo, sono concentrati sul prossimo anno. Anche i media andranno in vacanza per un po’. Per tutti l’appuntamento è al 2026. Tra questi c’è sicuramente Mara Sangiorgio, volto televisivo della squadra di Sky Sport F1 che però ha spaventato un po’ i tanti appassionati con un passaggio del suo post di fine stagione in cui ha ammesso di aver pensato di mollare tutto. Parole che hanno allarmato i tifosi italiani già traumatizzati dall’annuncio del telecronista Carlo Vanzini di lottare contro un tumore al pancreas.

Il post di Mara Sangiorgio che ha spaventato i fan

Alla fine di una estenuante stagione passata attraverso 24 tappe, con 6 Sprint, tantissime doppiette e triplette consecutive la fine del Mondiale di F1, vinto da Lando Norris, è stata un po’ una liberazione per tutti. C’è chi come Lewis Hamilton al termine di una prima annata deludente con la Ferrari ha già detto di voler buttare il telefono durante queste brevi vacanze. La pausa sarà un toccasana per tutti, meccanici, personale, in giro per il mondo oramai per 10 mesi all’anno.

Lo sarà anche per i media che seguono sul campo la F1. Stagione massacrante anche per Mara Sangiorgio che nel suo bilancio di fine annata sui social non ha mancato di sottolineare i momenti negativi del suo lavoro di inviata sul campo per raccontare il mondiale tanto da essere al limite di mollare:

“Cara stagione 2025 sei finita come dovevi finire e ci hai regalato anche un bel finale […] Mi sei piaciuta sì, è stata sempre facile no, ci sono stati momenti in cui ho pensato di mollare sì, ci sono tante cose che mi hai insegnato sì. Tante”.

Mara: “Non è sempre facile”

La giornalista non è entrata del dettaglio di quei momenti che le hanno fatto pensare di mollare tutto. Forse lo stress, la stanchezza, come sopra, di dover essere in giro per il mondo, lontano da casa, per quasi 10 mesi all’anno. Però Mara Sangiorgio sottolinea altresì di essere fiera del suo percorso di crescita: “Mettersi in gioco e superare i propri limiti ma anche accettare i propri e quelli degli altri con limpidezza. Essere fieri di sè stessi è quello che conta, il resto meno. Non è sempre facile e non sarà mai facile ma uno ci prova”.

Sangiorgio, un 2025 da inviata e non solo

La voce dai box ma non solo. In questo 2025 Mara Sangiorgio, negli anni scorsi sempre inviata in pista per raccontare da vicino la F1, è stata anche utilizzata come conduttrice dello studio di Sky, da Milano. E’ successo in più di un’occasione dall’Arabia Saudita a Baku in cui il pubblico televisivo della Formula 1 in Italia non ha sentito la sua voce collegata dalla pit lane o dal paddock bensì l’ha potuta sentire e ammirare.

Niente cuffie, niente microfono in mano a rincorrere di garage in garage piloti e team principal. Ma in studio lanciando servizi e collegamenti, coordinando gli ospiti al tavolo, i vari opinionisti, in una sorta di staffetta con Davide Camicioli e Vicky Piria. Addirittura Mara in alcune occasioni, durante le prove libere, ha affiancato Carlo Vanzini, nella telecronaca delle fp1.

Un esperimento che ha trovato il favore del pubblico, specie quello ancora orfano di Federica Masolin e che sui social si è espresso in maniera combattuta sul preferire una Mara Sangiorgio inviata o conduttrice.

Il pubblico della F1 ancora scosso per Vanzini

Intanto nel mondo del web, degli appassionati, e non solo, di F1 risuona ancora l’eco dell’annuncio di Carlo Vanzini sulla sua lotta contro un tumore al pancreas scoperto lo scorso giugno e che lo porterà ad essere operato all’inizio del prossimo anno. Per la voce della F1 in Italia, Abu Dhabi non è stata una gara facile, come tutte le altre, specie dopo l’annuncio del tumore al pancreas rivelato dallo stesso Vanzini all’inizio del fine settimana. E che ha ovviamente provocato un’ondata di affetto nei suoi confronti. Che continua sulle varie bacheche e pagine social.