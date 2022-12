F1, Mario Andretti sogna Alonso per il suo Team

23-12-2022 19:34

E’ difficile ipotizzare un ingresso nel ‘Circus’ negli anni immediati per Mario Andretti, ma l’82enne iridato con la Lotus nel 1978 sogna già in grande: “La squadra dovrebbe avere un pilota americano, un giovane di talento, e un pilota esperto che lo svezzi” spiega a soymotor.com “La prima figura che ho individuato è Colton Herta e la seconda sarebbe fantastico fosse Fernando Alonso; la sua incommensurabile esperienza sarebbe il nostro vero punto di forza, è ancora nel fiore della sua carriera in F1”.

Il pilota asturiano inizierà nel 2023 l’avventura in Aston Martin, ma potrebbe essere sul mercato quando il Team Andretti sarà in griglia; “Per entrare in griglia serve la collaborazione con un grande costruttore e per il 2024 è impossibile da un punto di vista tecnico” ha motivato Stefano Domenicali, ad di Liberty Media in merito alla F1; in caso di chiusura del rapporto con Red Bull, si potrebbe ‘liberare’ la collaborazione della Honda.