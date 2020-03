F1, Massa consiglia la Ferrari: "Ecco chi prenderei"

Felipe Massa in un'intervista al Corriere dello Sport ha rivelato chi prenderebbe come compagno di Charles Leclerc se fosse dirigente della Ferrari: "Non cambierei, c’è grande equilibrio nella coppia attuale tra il talento di Charles Leclerc e i quattro titoli vinti da Sebastian Vettel".

"Se dovessi cambiare, prenderei Ricciardo, è fortissimo ed è sempre interessante vedere come corre. Hamilton sarebbe un errore secondo me, potrebbe distruggere mentalmente Leclerc e rallentare la sua crescita", sono le sue parole al Corriere dello Sport.

SPORTAL.IT | 27-03-2020 15:13