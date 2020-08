F1, Max Verstappen: "Che noia oggi"

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha analizzato il suo terzo posto a Spa: “Gara noiosa oggi. Non potevo fare molto di più. Ho provato a spingere in partenza ma poi avevo quasi finito le gomme alla fine e mi sono messo a gestire per salvare la gomma anteriore. Non è stata una gara molto divertente. Con le medie non avevo grip e con le hard faticavo a mettere pressione a Valtteri. Ci ho provato ma poi loro hanno accelerato e non sono riuscito a tenere il loro ritmo. Giornata solitaria”.

“Gomme nuove? Non so se sarei mai riuscito a superarli. Temevamo foratura alla fine ma tanto più di terzi non potevamo fare. Abbiamo scelto di gestire e portarla a casa così. Meglio di niente. Ricciardo? Non sono come ha fatto a fare il giro veloce alla fine, noi non avevamo gomme. Per lui è stato un weekend positivo e l’ha sfruttato in pieno. Monza? Ci proveremo di nuovo”.

OMNISPORT | 30-08-2020 17:18