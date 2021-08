F1, "Max Verstappen sarà penalizzato"

Altre brutte notizie in arrivo per Max Verstappen: dopo l’incidente di Silverstone e la carambola in Ungheria che lo ha praticamente messo fuori combattimento, il pilota olandese dovrà fare i conti anche con la possibilità di essere penalizzato per lo sforamento del numero limite di power unit da utilizzare.

La Red Bull è stata costretta a cambiare la power unit utilizzata a Silverstone, e in Ungheria ha montato la terza stagionale: al prossimo cambio, probabile visto che non siamo neanche a metà Mondiale, arriverà la penalità. “Il secondo motore non era più utilizzabile e dovremo svolgere ulteriori indagini per capire se potrà essere salvato. Al momento dobbiamo presumere che dovremo montare in futuro una quarta power unit, il che significherà avere una penalità in griglia”.

“Tutto per colpa dell’incidente di Silverstone“, ha spiegato il consigliere della Red Bull Helmut Marko.

OMNISPORT | 02-08-2021 12:53