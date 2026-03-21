Verstappen, doccia gelata dopo il capolavoro: squalificato al Nurburgring ma l'avvertimento alla F1 resta

Doccia gelata per Max Verstappen che dopo aver dominato la 4 Ore del Nurburgring si è visto squalificare insieme a tutto il suo equipaggio, prima della squalifica aveva mandato una frecciata alla F1

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Si parte dalla fine perchè la notizia fa rumore specie dopo una giornata passata a vedere, leggere, scrivere e tessere le lodi di Max Verstappen in versione ruote coperte. Il 4 volte campione del mondo di F1 si è visto togliere praticamente dalle mani la schiacciante vittoria del suo team nella NLS2 nella 4 Ore del Nurburgring a causa di una squalifica al termine di una gara che lo aveva visto conquistare la pole position e poi la vittoria insieme ai compagni Juncardella e Gounon. Il tutto dopo essersi preso pure la solita pizzicata nei confronti della Formula 1 e dei nuovi regolamenti che non vanno giù all’olandese.

Verstappen squalificato, perchè e cosa è successo

La festa di Verstappen nella sua seconda gara della Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) si è conclusa nel modo più doloroso possibile. Dopo aver dominato la 58ª edizione dell’ADAC Barbarossapreis di 4 ore, la Mercedes-AMG GT3 numero 3 del team Winward Racing, guidata dall’olandese insieme a Daniel Juncadella e Jules Gounon, è stata ufficialmente squalificata e privata della vittoria.

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Max e il suo team sono stati squalificati a causa di un set di gomme in più utilizzate rispetto al consentito. Durante i controlli post-gara dei registri dei codici a barre, la commissione tecnica ha scoperto che il team di Verstappen aveva utilizzato sette set di pneumatici, superando il limite rigoroso di sei consentito dal regolamento per il giorno della gara. Di conseguenza, Dan Harper e Jordan Pepper del team Rowe Racing BMW ereditano la vittoria, seguito dalla Porsche numero 44 del team Falken, guidata da Tim Heinemann e Sven Müller..

Prima c’era stato il dominio di Max, pole e vittoria

Al di là delle bacheche e degli albi d’oro, resta la prestazione sorprendente di Verstappen. Che ha dimostrato ancora una volta che la sua sete di velocità. Il quattro volte campione del mondo aveva infatti conquistato la pole position in una sessione in cui la sfida principale era gestire il traffico, e l’olandese ha interpretato la situazione alla perfezione. Con un tempo di 7:51.751, ha staccato di quasi due secondi l’Audi R8 LMS GT3 Evo II del team Scherer Sport PHX, guidata dal veterano Christopher Haase , e di quasi tre secondi la BMW M4 GT3 del team Rowe Racing.

Poi in gara, al volante di una Mercedes-AMG GT3 insieme a Dani Juncadella e Jules Gounon, ha tagliato il traguardo per primo con oltre un minuto di vantaggio. Verstappen ha messo in atto una strategia impeccabile durante l’intera gara di durata di quattro ore sul circuito tedesco

Max punge la F1: “Qui non devo pensare alla batteria”

Verstappen non si è fatto mancare nulla. Nemmeno la classica stilettata nei confronti della F1. Di questa nuova era con i nuovi regolamenti e le nuove monoposto in particolare la gestione delle batterie nella componente elettronica delle power unit che proprio non aggrada all’olandese, specie con la Red Bull in difficoltà col primo motore autoprodotto. In questa gara, dove la gestione dell’energia non esiste, Max non le ha mandate a dire: “Almeno qui posso guidare a tutta velocità senza dovermi preoccupare della batteria”. Ma delle gomme sì…